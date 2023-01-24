Никакой подготовки: журналисты рассказали о реальных потерях российской армии в войне с Украиной

По словам экспертов, общие потери оккупантов за 10 месяцев войны могут превышать 164 тысяч человек, если учитывать раненых.

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Журналистам удалось установить имена более 12 200 российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе — 800 мобилизованных. Однако погибших может быть на 40-60% больше. Более того, Общие безвозвратные потери РФ в войне против Украины достигают по меньшей мере 110 000 человек. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что 110 тысяч – это не только погибшие, но и получившие серьезные ранения и пропавшие без вести. Также сюда входят и те, кто воевал в так называемой "Народной милиции" ОРДЛО.

Журналисты смогли установить имена 751 российских мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины начиная с октября. Также 49 россиян умерли на территории РФ. Более того, российские мобилизованные все чаще умирают на пунктах сбора.

В материале сказано, что потери среди мобилизованных могут быть выше, так как они отправляются на фронт практически без подготовки. Также среди причин — плохая координация действий различных отрядов ВС РФ, точные обстрелы ВСУ.

Заключенные и наемники группы "Вагнера"

Издание пишет, что за последние месяцы резко выросло число погибших среди заключенных, завербованных в группу "Вагнера". Так, журналисты смогли установить имена 450 осужденных, ликвидированных силами обороны Украины. Многие погибшие заключенные были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По словам журналистов, среди оккупантов наибольшие потери несут именно добровольцы, наемники группы "Вагнера" и завербованные заключенные. В начале полномасштабного вторжения самые большие потери были среди российского спецназа.

В материале сказано, что добровольцы получают не более 7-10 дней подготовки перед тем, как отправиться на фронт.

Потери среди российских офицеров

Сообщается, что среди всех потерь оккупантов примерно 15% — это офицеры. Сюда же входят 4 генерала и 52 полковника. Часто гибнут офицеры ГРУ и Росгвардии. Однако наиболее серьезные потери понесли младшие офицеры ВС РФ.

Что касается так называемых "ЛДНР", то потери там могут достигать 36 тысяч человек.

"С учетом раненых общие потери пророссийских сил за 10 месяцев войны могут превышать 164 тысяч человек", — сказано в материале.

Напомним, что в РФ рассказали, куда делись 40 тысяч зэков из "группы Вагнера". По данным главы российского фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, многие дезертиры из "группы Вагнера" числятся у Евгения Пригожина погибшими.

Ранее Фокус писал, что, согласно сообщениям РосСМИ, Шойгу сменил командующих двух военных округов. Сергей Кузовлев будет командовать Южным военным округом, Западный военный округ возглавил Евгений Никифоров.