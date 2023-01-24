Жодної підготовки: журналісти розповіли про реальні втрати російської армії у війні з Україною

За словами експертів, загальні втрати окупантів за 10 місяців війни можуть перевищувати 164 тисячі осіб, якщо враховувати поранених.

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Журналістам вдалося встановити імена понад 12 200 російських військових, які загинули на війні в Україні. Серед них — 800 мобілізованих. Однак загиблих може бути на 40-60% більше. Щобільше, Загальні безповоротні втрати РФ у війні проти України сягають щонайменше 110 000 осіб. Про це пише ВВС.

Повідомляється, що 110 тисяч – це не лише загиблі, а й ті, що отримали серйозні поранення і зникли безвісти. Також сюди входять і ті, хто воював у так званій "Народній міліції" ОРДЛО.

Журналісти змогли встановити імена 751 російських мобілізованих загиблих у зоні бойових дій на території України починаючи з жовтня. Також 49 росіян померли на території РФ. Понад те, російські мобілізовані дедалі частіше помирають на пунктах збору.

У матеріалі сказано, що втрати серед мобілізованих можуть бути вищими, тому що вони вирушають на фронт практично без підготовки. Також серед причин — погана координація дій різних загонів ЗС РФ, точні обстріли ЗСУ.

Ув'язнені та найманці групи "Вагнера"

За останні місяці різко зросла кількість загиблих серед ув'язнених, завербованих до групи "Вагнера". Так, журналісти спромоглися встановити імена 450 засуджених, ліквідованих силами оборони України. Багато загиблих ув'язнених було засуджено за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

За словами журналістів, серед окупантів найбільші втрати зазнають саме добровольці, найманці групи "Вагнера" та завербовані в'язні. На початку повномасштабного вторгнення найбільші втрати були серед російського спецназу.

У матеріалі сказано, що добровольці одержують не більше 7-10 днів підготовки перед тим, як вирушити на фронт.

Втрати серед російських офіцерів

Повідомляється, що серед усіх втрат окупантів приблизно 15% – це офіцери. Сюди ж входять 4 генерали та 52 полковники. Часто гинуть офіцери ГРУ та Росгвардії. Проте найсерйозніші втрати зазнали молодші офіцери ЗС РФ.

Що стосується так званих "ЛДНР", то втрати там можуть сягати 36 тисяч осіб.

"З урахуванням поранених загальні втрати проросійських сил за 10 місяців війни можуть перевищувати 164 тисячі людей", — сказано в матеріалі.

Нагадаємо, що в РФ розповіли, куди поділися 40 тисяч зеків з "групи Вагнера". За даними голови російського фонду "Русь, що сидить" Ольги Романової, багато дезертирів з "групи Вагнера" вважають у Євгена Пригожина загиблими.

Раніше Фокус писав, що, згідно з повідомленнями РосЗМІ, Шойгу змінив командувачів двох військових округів. Сергій Кузовлєв командуватиме Південним військовим округом, Західний військовий округ очолив Євген Никифоров.