"Путіну показувати не можна": у РФ розповіли, куди поділися 40 тисяч зеків з "групи Вагнера"

За даними голови російського фонду "Русь сидяча" Ольги Романової, багато дезертирів з "групи Вагнера" вважають у Євгена Пригожина загиблими.

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З 50 тисяч завербованих Євгеном Пригожиним до "групи Вагнера" ув'язнених із в'язниць Російської Федерації, на фронті залишилися воювати лише 10 тисяч. Про це заявила представник фонду " Русь сидяча " Ольга Романова в інтерв'ю російському каналу "Ходорковський LIVE".

Ольга Романова зазначила, що багато ув'язнених після потрапляння до "групи Вагнера" дезертували. На це вказує безліч розклеєних розшукових фотографій.

Глава фонду "Русь сидяча" також згадала про випадок, коли в Ростовській області один із вагнерівців, що втік, почав відстрілюватися і поранив поліцейського. Ще одним доказом дезертирства в лавах "групи Вагнера" є інтерв'ю колишніх в'язнів, які потрапили в українських полон.

[ + – ] Інтерв'ю Ольги Романової

За даними фонду, на кінець грудня 2022 року Євген Пригожин завербував 42-43 тисячі ув'язнених. За словами голови організації, на сьогоднішній день їхня кількість може досягати 50 тисяч.

"З них воюють на фронті 10 тисяч тому, що інші вбиті, або 300-ті, або зниклі безвісти, або дезертували, або здалися в полон", — сказала Романова.

За словами Ольги Романової, Євгену Пригожину ця статистика "не потрібна".

"Гаразд убиті, гаразд поранені, а ось ті, хто здався в полон і дезертири зі зброєю в руках у Росії, йому це, Путіну, показувати не можна", — сказала Ольга Романова.

Романова також повідомила про свою впевненість у тому, що дуже багато "вагнерівців", які здалися в полон або втекли, вважаються у Пригожина загиблими.

Нагадаємо, що згідно з даними Інституту вивчення війни від 20 січня, представники "групи Вагнера" залякують членів сімей своїх бійців, не дозволяючи їм перевіряти труни загиблих на війні близьких.

Ще Фокус писав, що 21 січня російські ЗМІ повідомили про те, як матері зека, який замість відбування покарання вирушив на війну в Україну у складі ПВК "Вагнер" і там загинув, відмовили у похороні з почестями.

Також ми повідомляли, що за даними ISW від 22 січня, засновник "групи Вагнера" Євген Пригожин після низки невдач на Бахмутському напрямку почав втрачати свій авторитет.