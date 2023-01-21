"Витягнемо ваших дітей за ніздрі": Пригожин пригрозив чиновникам за відмову ховати зека з почестями

Іван Савкін зі Свердловської області завербований "Групою Вагнера" для війни проти України та у жовтні 2022 року вирушив на фронт. Після загибелі в'язня його відмовилися ховати з почестями у рідному районі через кримінальне минуле.

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У Росії матері зека, який замість відбування покарання вирушив на війну в Україну у складі ПВК "Вагнер" і там загинув, відмовили у похороні з почестями. Про це повідомляє видання Е1.ru.

Відомо, що загиблий росіянин Іван Савкін народився у Камишловському районі Свердловської області, там же відбував покарання за крадіжку. Після його загибелі в Україні мати Савкіна хотіла поховати сина з усіма почестями у рідному районі, але отримала жорстку відмову від місцевої адміністрації.

"На прохання надати місце в клубі сказали: "Був би вільний, адже він колишній зек". Це було дуже неприємно", — поскаржилася жінка журналістам.

[ + – ] Росіянина Івана Савкіна з ПВК "Вагнер" відмовилися ховати з почестями у РФ через тюремне минуле

Крім того, родичам Івана Савкіна не сподобалося, що похорон пройшов без військової варти та збройового салюту. Вони вже готові нарікати на сільських чиновників у Камишловську адміністрацію. А там стверджують, що нічого не знають про "скандальну ситуацію".

"Вони звернулися до мого заступника щодо поховання, він сказав: будь ласка, ховайте. Жодних дат не обговорювали, а потім вони зникли", — заявив ЗМІ голова Східного сільського поселення Микола Журський.

На цей випадок уже відреагував керівник "Групи Вагнера" Євген Пригожин. Причому зробив це у властивій йому манері:

"На жаль, я був не в курсі, що мерія Камишловського району Свердловської області таким чином вирішила виявити свою худобу. Розбиратимемося з покидьками і постараємося витягнути їхніх дітей за ніздрі для участі у СВО", — заявив він.

Тим часом, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні безповоротні втрати РФ живою силою станом на 21 січня досягли 120 160 солдатів. А загальні бойові втрати окупантів за останню добу окупантівсклали:

танків ‒ 3140 (+1)

бойових броньованих машин 6256 (+15)

артилерійських систем – 2135 (+6)

РСЗВ – 443 (+1)

засобів ППО ‒ 220

літаків – 287

вертольотів/helicopters – 277

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1891 (+5)

крилатих ракет ‒ 749

кораблів/катерів ‒ 17

автомобільної техніки та автоцистерн – 4918 (+15)

спеціальної техніки – 193 (+3).

У звіті від 20 січня аналітики ISW повідомляли, що представники "Групи Вагнера" залякують членів сімей своїх бійців, не дозволяючи їм перевіряти труни загиблих на війні близьких.