Забороняють перевіряти труни: "Група Вагнера" залякує сім'ї своїх бійців, – ISW

За словами аналітиків, у заснованій Євгеном Пригожиним "групі Вагнера" не ведеться належний облік особового складу.

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Представники "група Вагнера" залякують членів сімей своїх бійців, не дозволяючи їм перевіряти труни загиблих на війні близьких. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 20 січня.

У джерелі йдеться, що "група Вагнера" робить спроби заявити про себе як про ефективну військову структуру. При цьому аналітики називають засноване Євгеном Пригожиним угруповання "паразитичною воєнізованою організацією".

В ISW вказали на те, що в інформаційному просторі спливають історії про те, як родичі загиблих вагнерівців отримують неправдиву інформацію про їх стан та місцезнаходження.

На це вказує заява депутата Держдуми Євгенія Ступіна, згідно з якою сім'ї росіян, які підписали контакт із "групою Вагнера" і вирушили воювати в Україну, скаржаться на повну відсутність звісток про своїх близьких.

Аналітики також посилаються на дані російського видання "Дощ", що опублікував історію про жінку, яка отримала запечатану труну свого чоловіка, свідоцтво про смерть і медаль, проте після похорону дізналася, що він живий та затриманий правоохоронцями в Україні.

"Ці звіти припускають, що у "групи Вагнера" відсутні основні адміністративні органи для ведення обліку окремих військовослужбовців та належного спілкування з владою", — зазначають експерти.

Нагадаємо, що 20 січня американські ЗМІ повідомили про намір США оголосити російську "групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та ввести проти неї та мережі її підтримки по всьому світу додаткові санкції.

Фокус також писав про те, що за даними британської розвідки, загальна чисельність особового складу "Групи Вагнера", який залучений у бойових діях на території України, може сягати 50 тисяч осіб.

Ще ми повідомляли, що 19 січня журналіст та керівник розслідувального проєкту Bellingcat Христо Грозєв вказав на зародження серйозного протистояння між президентом РФ Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним.