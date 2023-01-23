Шойгу сменил командующих двух военных округов, — росСМИ

Сергей Кузовлев будет командовать Южным военным округом, Западный военный округ возглавил Евгений Никифоров.

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Российское Минобороны провело рокировку командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым прежде руководил Сергей Кузовлев, теперь возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Кузовлев, в свою очередь, будет командовать Южным военным округом. Об этом сообщает РБК со ссылки на источники, близкие к Минобороны.

Кто такой Сергей Кузовлев?

Кузовлев командовал Западным военным округом чуть больше месяца — с 13 декабря 2022 года. В период 2020-2021 годов он руководил действиями российских войск в Сирии, а прежде — возглавлял подразделения Западного и Южного военных округов.

Кто такой Евгений Никифоров?

Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа.

По информации британской разведки, Евгений Никифоров, участвовавший в неудавшемся "походе на Киев", должен возглавить группировку РФ в районе Сватово и Кременной. Сообщается, что ему поручено остановить попытку наступления ВСУ в Луганской области.

Напомним, что Шойгу пообещал Путину провести реформу армии РФ в течение трех лет. По мнению военных исследователей, глава Кремля может направить существенную часть бюджета страны на наращивание военной мощи, таким образом российская экономика будет полностью поставлена на военные рельсы.

На днях Шойгу побывал в штабе группировки "Восток" ВС РФ в Украине. Глава российского Минобороны слушал доклады командующего группой по боевой обстановке. По мнению Шойгу, оккупанты "мужественно выполняют задачи" и при этом "проявляют героизм".

Ранее Фокус сообщал, что между Минобороны РФ и "группой Вагнера" Пригожина продолжается "внутривидовая борьба". Руководитель ЧВК жалуется на то, что в российских СМИ запрещены упоминания о "вагнеровцах".