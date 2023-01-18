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Военный Фокус Российско-украинская война

В течение трех лет: Шойгу пообещал Путину реформировать российскую армию, – ISW

Сергей Шойгу, Владимир Путин, министр обороны, РФ, Россия, армия, ВС РФ
Фото: РИА Новости | Сергей Шойгу

По мнению аналитиков, Владимир Путин может перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи, поставив экономику России на военные рельсы.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о готовности выполнить директиву президента Владимира Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 годы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 января.

Аналитики предполагают, что подобные меры могут быть предприняты в рамках подготовки РФ к затяжной войне с Украиной. Среди прочего Путин распорядился увеличить количество российских военнослужащих до 1,5 миллиона.

Глава Минобороны России анонсировал "масштабные изменения" в составе и укомплектовании Вооруженных Сил России, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь. Он также сообщил о намерении укрепить ключевые структурные компоненты ВС РФ.

"Шойгу объявил, что Россия восстановит Московский и Ленинградский военные округа, сформирует новый армейский корпус в Карелии, сформирует новые самодостаточные группировки войск на оккупированной Украине и сформирует 12 новых маневренных дивизий", — говорится в отчете.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили о необходимости оборудования дополнительных полигонов и расширении штата военных инструкторов.

По мнению аналитиков ISW, столь обширные планы могут свидетельствовать о том, что Россия готовится не только продолжать военную агрессию против Украины, но и стремится в целом реформировать армию для ведения крупномасштабных боевых действий.

Эксперты выразили сомнения в том, что все упомянутые задачи будут воплощены в жизнь, так как ранее Сергей Шойгу уже заявлял о реформах армии, которые в будущем та и не были реализованы. К примеру, в мае прошлого года министр обороны говорил о формировании 12 новых подразделений, а в 2021 году – о наборе 100000 резервистов.

"Неясно, смогут ли российские вооруженные силы расти, как описал Шойгу, в течение трех лет", — отмечают в ISW.

В отчете также говорится, что успех заявленных реформ зависит от готовности президента Владимира Путина выделить на это существенную часть федерального бюджета. Таким образом российский президент будет вынужден ввести в стране некое подобие военного положения.

В ISW считают, что подобный сценарий нельзя исключать. Реформы, обещанные Путину министром обороны РФ, скорее всего не окажут существенного влияния на войну в Украине, однако могут создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы в будущем.

Напомним, что 17 января стало известно о визите министра обороны России Сергея Шойгу в командный пункт оккупационной группы "Восток" в Украине. По данным пресс-службы Минобороны РФ, Шойгу выслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке на фронте.

Еще Фокус писал о том, что Сергей Шойгу заявил о намерении развивать ядерную триаду Российской Федерации и поддерживать ее боеготовность. По словам министра, ядерное оружие является "главным гарантом суверенитета и территориальной целостности".