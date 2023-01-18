В течение трех лет: Шойгу пообещал Путину реформировать российскую армию, – ISW

По мнению аналитиков, Владимир Путин может перенаправить значительную часть федерального бюджета на наращивание военной мощи, поставив экономику России на военные рельсы.

Related video

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о готовности выполнить директиву президента Владимира Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 годы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 января.

Аналитики предполагают, что подобные меры могут быть предприняты в рамках подготовки РФ к затяжной войне с Украиной. Среди прочего Путин распорядился увеличить количество российских военнослужащих до 1,5 миллиона.

Глава Минобороны России анонсировал "масштабные изменения" в составе и укомплектовании Вооруженных Сил России, однако не уточнил, о чем конкретно идет речь. Он также сообщил о намерении укрепить ключевые структурные компоненты ВС РФ.

"Шойгу объявил, что Россия восстановит Московский и Ленинградский военные округа, сформирует новый армейский корпус в Карелии, сформирует новые самодостаточные группировки войск на оккупированной Украине и сформирует 12 новых маневренных дивизий", — говорится в отчете.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили о необходимости оборудования дополнительных полигонов и расширении штата военных инструкторов.

По мнению аналитиков ISW, столь обширные планы могут свидетельствовать о том, что Россия готовится не только продолжать военную агрессию против Украины, но и стремится в целом реформировать армию для ведения крупномасштабных боевых действий.

Эксперты выразили сомнения в том, что все упомянутые задачи будут воплощены в жизнь, так как ранее Сергей Шойгу уже заявлял о реформах армии, которые в будущем та и не были реализованы. К примеру, в мае прошлого года министр обороны говорил о формировании 12 новых подразделений, а в 2021 году – о наборе 100000 резервистов.

"Неясно, смогут ли российские вооруженные силы расти, как описал Шойгу, в течение трех лет", — отмечают в ISW.

В отчете также говорится, что успех заявленных реформ зависит от готовности президента Владимира Путина выделить на это существенную часть федерального бюджета. Таким образом российский президент будет вынужден ввести в стране некое подобие военного положения.

В ISW считают, что подобный сценарий нельзя исключать. Реформы, обещанные Путину министром обороны РФ, скорее всего не окажут существенного влияния на войну в Украине, однако могут создать условия для гораздо более серьезной военной угрозы в будущем.

Напомним, что 17 января стало известно о визите министра обороны России Сергея Шойгу в командный пункт оккупационной группы "Восток" в Украине. По данным пресс-службы Минобороны РФ, Шойгу выслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке на фронте.

Еще Фокус писал о том, что Сергей Шойгу заявил о намерении развивать ядерную триаду Российской Федерации и поддерживать ее боеготовность. По словам министра, ядерное оружие является "главным гарантом суверенитета и территориальной целостности".