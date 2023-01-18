Протягом трьох років: Шойгу пообіцяв Путіну реформувати російську армію, – ISW

На думку аналітиків, Володимир Путін може перенаправити значну частину федерального бюджету на нарощування військової сили, поставивши економіку Росії на військові рейки.

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Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив про готовність виконати директиву президента Володимира Путіна щодо проведення широкомасштабної військової реформи в період з 2023 по 2026 роки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 січня.

Аналітики припускають, що до подібних заходів РФ може вдатись в рамках підготовки до затяжної війни з Україною. Серед іншого, Путін розпорядився збільшити кількість російських військовослужбовців до 1,5 мільйона.

Глава Міноборони Росії анонсував "масштабні зміни" у складі та укомплектуванні Збройних Сил Росії, проте не уточнив, про що конкретно йдеться. Він також повідомив про намір укріпити ключові структурні компоненти ЗС РФ.

"Шойгу оголосив, що Росія відновить Московський та Ленінградський військові округи, сформує новий армійський корпус у Карелії, сформує нові самодостатні угруповання військ на окупованій Україні та сформує 12 нових маневрених дивізій", — йдеться у звіті.

Крім того, в Міноборони РФ заявили про необхідність обладнання додаткових полігонів та розширення штату військових інструкторів.

На думку аналітиків ISW, такі великі плани можуть свідчити про те, що Росія готується не лише продовжувати військову агресію проти України, а й прагне загалом реформувати армію для ведення широкомасштабних бойових дій.

Експерти висловили сумніви в тому, що всі згадані завдання будуть втілені в життя, оскільки раніше Сергій Шойгу вже заявляв про реформи армії, які в майбутньому не були реалізовані. Наприклад, у травні минулого року міністр оборони говорив про формування 12 нових підрозділів, а у 2021 році – про набір 100 000 резервістів.

"Неясно, чи зможуть російські збройні сили зростати, як описав Шойгу, протягом трьох років", — зазначають в ISW.

У звіті також йдеться про те, що успіх заявлених реформ залежить від готовності президента Володимира Путіна виділити на це істотну частину федерального бюджету. Таким чином, російський президент буде змушений запровадити в країні якусь подобу воєнного стану.

У ISW вважають, що подібний сценарій не можна виключати. Реформи, обіцяні Путіну міністром оборони РФ, швидше за все не вплинуть на війну в Україні, однак можуть створити умови для набагато серйознішої військової загрози в майбутньому.

Нагадаємо, що 17 січня стало відомо про візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до командного пункту окупаційної групи "Схід" до України. За даними пресслужби Міноборони РФ, Шойгу вислухав доповіді командувача угрупування генерал-лейтенанта Рустама Мурадова про поточну обстановку на фронті.

Ще Фокус писав про те, що Сергій Шойгу заявив про намір розвивати ядерну тріаду Російської Федерації та підтримувати її боєздатність. За словами міністра, ядерна зброя є "головним гарантом суверенітету та територіальної цілісності".