Дякував окупантам: Шойгу відвідав штаб угрупування "Схід" ЗС РФ в Україні (відео)

Міністр оборони Росії вислуховував доповіді командувача групи з бойової обстановки. Чиновник вважає, що загарбники "мужньо виконують завдання та виявляють героїзм".

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перевіряв штаб окупаційної групи "Схід" України. Про це повідомила 17 січня вранці пресслужба російського міністерства оборони в Telegram.

За даними відомства, Шойгу на командному пункті вислухав доповіді командувача угрупуванням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної обстановки та дій угруповання військ, а також командувачів на інших напрямках.

Російський міністр звернув "особливу увагу" на всебічне забезпечення загарбників, ведення фортифікаційних робіт, створення безпечних умов для розміщення ЗС РФ у полях, а також роботу медичних та тилових підрозділів, зазначили у міністерстві.

Сергій Шойгу дякував окупантам, які, за його словами, "мужньо виконують завдання, виявляють самовідданість і героїзм". Він вручив військовим державні нагороди.

[ + – ] Сергій Шойгу вважає, що окупанти "мужньо виконують завдання"

"Службу несете гідно, захищаєте нашу батьківщину. Допомагаєте тим, кому треба допомогти, робите все для того, щоб наблизити той день, який називається днем перемоги", — сказав голова міноборони.

Угруповання ЗС РФ "Схід" — що про нього відомо?

Російське угрупування "Схід" бере участь у бойових діях на Донецькому напрямку. Рустама Мурадова призначили командувачем 5 жовтня минулого року.

Мурадов змінив на посаді генерал-полковника Олександра Чайка.

З листопада 2020 по вересень 2021 Мурадов командував російськими "миротворцями" в Нагірному Карабаху. Він був військовим радником у 2017 році під час військового втручання РФ у Сирії.

Торік у лютому Мурадов потрапив під санкції Євросоюзу.

"Візити" Шойгу на перевірки в Україну

Сергій Шойгу 18 грудня минулого року нібито перевіряв угруповання російських військ у зоні проведення так званої "спецоперації". Того дня, за версією міноборони, він прибув до Південного військового округу та облетів на вертольоті райони дислокації військ.

Шойгу спілкувався з окупантами та дякував їм за "зразкове виконання бойових завдань" в Україні, зазначали у пресслужбі міністерства.

[ + – ] Шойгу нібито прибував на лінію фронту для перевірки військ РФ напередодні Нового року

Міжнародний волонтерський проєкт GeoConfirmed з'ясував, що він міністр був на відстані кількох десятків кілометрів від лінії зіткнення та розглядав з вікна вертольота райони поблизу кордону Криму з Херсонською областю.

Шойгу нібито прибував на лінію фронту для перевірки військ РФ напередодні Нового року. Міністр вітав загарбників із прийдешнім Новим роком, сказавши: "Не метушіться, спокійно, все нормально".

Фокус 26 червня 2022 року писав про приліт Шойгу на гелікоптері до пунктів тимчасової дислокації ЗС РФ. Разом з ним бази російських військ в Україні оглянули перший заступник голови генштабу РФ Сергій Рудський та Юнус-Бек Євкуров — заступник міністра оборони РФ, який займається бойовою підготовкою.

Нагадаємо, що за даними видання SOTA, дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу виїхала на новорічні канікули до ОАЕ. Вона сфотографувалася у Дубаї з депутатом від "Єдиної Росії" Денисом Долженковим.