Благодарил оккупантов: Шойгу посетил штаб группировки "Восток" ВС РФ в Украине (видео)

Министр обороны России выслушивал доклады командующего группой по боевой обстановке. Чиновник считает, что захватчики "мужественно выполняют задачи и проявляют героизм".

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверял штаб оккупационной группы "Восток" в Украине. Об этом сообщила утром 17 января пресс-служба российского министерства обороны в Telegram.

По данным ведомства, Шойгу на командном пункте выслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, а также командующих на других направлениях.

Российский министр обратил "особое внимание" на всестороннее обеспечение захватчиков, ведение фортификационных работ, создание безопасных условий для размещения ВС РФ в полях, а также работу медицинских и тыловых подразделений, указали в министерстве.

Сергей Шойгу благодарил оккупантов, которые, по его словам, "мужественно выполняют задачи, проявляют самоотверженность и героизм". Он вручил военным государственные награды.

[ + – ] Сергей Шойгу считает, что оккупанты "мужественно выполняют задачи"

"Службу несете достойно, защищаете наше отечество. Помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем победы", — сказал глава минобороны.

Группировка ВС РФ "Восток" — что о ней известно?

Российская группировка "Восток" участвует в боевых действиях на Донецком направлении. Рустама Мурадова назначили ее командующим 5 октября прошлого года.

Мурадов сменил на посту генерал-полковника Александра Чайко.

С ноября 2020 по сентябрь 2021 года Мурадов командовал российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе. Он был военным советником в 2017 году во время военного вмешательства РФ в Сирии.

В феврале прошлого года Мурадов попал под санкции Евросоюза.

"Визиты" Шойгу на проверки в Украину

Сергей Шойгу 18 декабря прошлого года якобы проверял группировку российских войск в зоне проведения так называемой "спецоперации". В тот день, по версии минобороны, он прибыл в Южный военный округ и облетел на вертолете районы дислокации войск.

Шойгу общался с оккупантами и благодарил их за "образцовое выполнение боевых задач" в Украине, отмечали в пресс-службе министерства.

[ + – ] Шойгу якобы прибывал на линию фронта для проверки войск РФ накануне Нового года

Международный волонтерский проект GeoConfirmed выяснил, что он министр был на расстоянии нескольких десятков километров от линии соприкосновения и рассматривал из окна вертолета районы вблизи границы Крыма с Херсонской областью.

Шойгу якобы прибывал на линию фронта для проверки войск РФ накануне Нового года. Министр поздравлял захватчиков с наступающим Новым годом, сказав: "Не суетитесь, спокойно, все нормально".

Фокус 26 июня 2022 года писал о прилете Шойгу на вертолете в пункты временной дислокации ВС РФ. Вместе с ним базы российских войск в Украине осмотрели первый замглавы генштаба РФ Сергей Рудской и Юнус-Бек Евкуров — замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку.

Напомним, что по данным издания SOTA, дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу уехала на новогодние каникулы в ОАЭ. Она сфотографировалась в Дубае с депутатом от "Единой России" Денисом Долженковым.