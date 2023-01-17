Благодарил оккупантов: Шойгу посетил штаб группировки "Восток" ВС РФ в Украине (видео)
Министр обороны России выслушивал доклады командующего группой по боевой обстановке. Чиновник считает, что захватчики "мужественно выполняют задачи и проявляют героизм".
Министр обороны России Сергей Шойгу проверял штаб оккупационной группы "Восток" в Украине. Об этом сообщила утром 17 января пресс-служба российского министерства обороны в Telegram.
По данным ведомства, Шойгу на командном пункте выслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, а также командующих на других направлениях.
Российский министр обратил "особое внимание" на всестороннее обеспечение захватчиков, ведение фортификационных работ, создание безопасных условий для размещения ВС РФ в полях, а также работу медицинских и тыловых подразделений, указали в министерстве.
Сергей Шойгу благодарил оккупантов, которые, по его словам, "мужественно выполняют задачи, проявляют самоотверженность и героизм". Он вручил военным государственные награды.
"Службу несете достойно, защищаете наше отечество. Помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем победы", — сказал глава минобороны.
Группировка ВС РФ "Восток" — что о ней известно?
Российская группировка "Восток" участвует в боевых действиях на Донецком направлении. Рустама Мурадова назначили ее командующим 5 октября прошлого года.
Мурадов сменил на посту генерал-полковника Александра Чайко.
С ноября 2020 по сентябрь 2021 года Мурадов командовал российскими "миротворцами" в Нагорном Карабахе. Он был военным советником в 2017 году во время военного вмешательства РФ в Сирии.
В феврале прошлого года Мурадов попал под санкции Евросоюза.
"Визиты" Шойгу на проверки в Украину
Сергей Шойгу 18 декабря прошлого года якобы проверял группировку российских войск в зоне проведения так называемой "спецоперации". В тот день, по версии минобороны, он прибыл в Южный военный округ и облетел на вертолете районы дислокации войск.
Шойгу общался с оккупантами и благодарил их за "образцовое выполнение боевых задач" в Украине, отмечали в пресс-службе министерства.
Международный волонтерский проект GeoConfirmed выяснил, что он министр был на расстоянии нескольких десятков километров от линии соприкосновения и рассматривал из окна вертолета районы вблизи границы Крыма с Херсонской областью.
Шойгу якобы прибывал на линию фронта для проверки войск РФ накануне Нового года. Министр поздравлял захватчиков с наступающим Новым годом, сказав: "Не суетитесь, спокойно, все нормально".
Фокус 26 июня 2022 года писал о прилете Шойгу на вертолете в пункты временной дислокации ВС РФ. Вместе с ним базы российских войск в Украине осмотрели первый замглавы генштаба РФ Сергей Рудской и Юнус-Бек Евкуров — замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку.
Напомним, что по данным издания SOTA, дочь министра обороны РФ Ксения Шойгу уехала на новогодние каникулы в ОАЭ. Она сфотографировалась в Дубае с депутатом от "Единой России" Денисом Долженковым.