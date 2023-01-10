Дочь министра обороны РФ Шойгу уехала отдыхать в Дубай на фоне слухов о новой волне мобилизации

Пока в России ходят слухи о скорой мобилизации, дочь министра обороны этой страны отлично проводит время за границей.

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Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, Ксения Шойгу укатила на новогодние каникулы в Дубай. И успела сфотографироваться со скандальным российским депутатом Законодательного собрания Вологодской области от "Единой России" Денисом Долженко. Об этом пишет SOTA.

Именно Долженко рассекретил местоположение дочери министра обороны РФ. Ранее он публиковал фото из Дубая с правильным геотегом. Но после волны критики сменил геотег на Вологду.

Фото: Скриншот

Но журналисты рассмотрели фотографию внимательно и обнаружили отражение названия бутика Louis féraud. В российской Вологде таких бутиков нет.

Зато в Дубае их сразу пять. Далее журналисты сравнили рисунок на полу и обнаружили, что дочь российского министра обороны проводит время в самом шикарном торговом центре Дубая рядом с Бурдж-Халифа самым высоким и многоэтажным зданием в мире.

Фото: Скриншот

Сам Долженко уже заявил, что в Дубай отправился, чтобы вывезти своего ребенка "к морю".

"Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам. Резко негативная реакция на спортивное фото, откуда бы оно ни было, мне, честно, не понятна. Не критикуют только тех, кто ничего не делает, а депутатов критикуют часто и за все", — рассказал депутат. Его уже пообещали лишить партбилета, но выяснилось, что лишать его нечего, у него нет партбилета.

Но он входит во фракцию "Единой России" в вологодском заксобрании, куда с 2011 по 2016 год избирался от партии "Справедливая Россия". До этого работал в разных компаниях, где занимался юридическими вопросами.

Ранее выяснилось, что "Единая Россия" разработала кодекс публичного позиционирования депутата Госдумы. Депутатам порекомендовали не писать посты в соцсетях в неадекватном состоянии и не выкладывать фото предметов роскоши, фото из шикарных отпусков и ресторанов.

А Ксения Шойгу, к слову, известна своим шикарным образом жизни. Вскоре после начала войны в Украине выяснилось, что она купила три квартиры в Москве за полмиллиарда рублей.