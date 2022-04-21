Дочь Сергея Шойгу купила три квартиры в Москве за полмиллиарда рублей

Лофт и два пентхауса расположены в центре российской столицы

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Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, приобрела лофт и два пентхауса в центре Москвы. Стоимость их – около полумиллиарда рублей, это – более шести миллионов долларов. Об этом рассказали на Youtube-канале "Популярная политика".

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Узнали журналисты о дорогой недвижимости дочери министра обороны РФ благодаря сливу личных данных клиентов сервиса "Яндекс Еда". Оказалось, что этот сервис популярен среди всех сословий и Ксения Шойгу им часто пользовалась вместе со своим бойфрендом, фитнес-блогером Алексеем Столяровым.

[ + – ] Сюжет о недвижимости дочери Шойгу

Два пентхауса в ЖК "Art Residence" расположены по адресу 3-я улица Ямского поля, 9, возле станции метро "Белорусская". Это закрытый жилой комплекс с внутренним двориком и подземной парковкой.

Фото: Соцсети

[ + – ] ЖК "Art Residence", где Ксения Шойгу купила два пентхауса Фото: Соцсети

Сначала Ксения купила апартаменты площадью в 435 кв. м. в 2020 году, а позже купила еще один пентхаус меньшей площади. Стоимость обеих – около 300 миллионов рублей.

Впрочем, особого внимания заслуживает лофт, расположенный рядом с Третьяковской галереей в ЖК "Кадашевские Палаты". Здесь всего 25 квартир, территория надежно укрыта от посторонних глаз, а из окон открывается шикарный вид на Кремль и центр Москвы.

Фото: Соцсети

[ + – ] ЖК "Кадашевские Палаты", где Ксения Шойгу купила лофт Фото: Соцсети

Квартира была приобретена Ксенией, когда ей было только 25 лет, в 2016 году, за 200 миллионов рублей. Официально, доход ее отца, Сергея Шойгу, тогда составлял 10 миллионов рублей в год.

[ + – ] Старшая дочь Сергея Шойгу - Юлия Шойгу Фото: Соцсети

Напомним, у министра обороны РФ, Сергея Шойгу, две дочери: Юлия, которая занимает пост директора Центра экстренной психологической помощи МЧС России, и Ксения, которая входит в Главный штаб ВВПОД "Юнармия" и является президентом Федерации триатлона России.

[ + – ] Ксения Шойгу с дочкой Миланой, бойфрендом Алексеем Столяровыми и Сергей Шойгу Фото: Соцсети

В прошлом году она родила дочь Милану. После начала войны в Украине, она удалила свой Instagram, хоть до этого часто постила фото из зарубежных поездок.