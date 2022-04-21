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Донька Сергія Шойгу купила три квартири в Москві за півмільярда рублів

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Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу
Фото: Соцмережі | Сергій Шойгу та Ксенія Шойгу

Лофт і два пентхауси розташовані в центрі російської столиці

Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу, придбала лофт і два пентхауси в центрі Москви. Вартість їх — приблизно півмільярда рублів, це — понад шість мільйонів доларів. Про це розповіли на Youtube-каналі "Популярна політика".

Дізналися журналісти про дорогу нерухомість дочки міністра оборони РФ завдяки зливу особистих даних клієнтів сервісу "Яндекс Еда". З'ясувалося, що цей сервіс популярний серед усіх класів, і Ксенія Шойгу ним часто користувалася разом зі своїм бойфрендом, фітнес-блогером Олексієм Столяровим.

Сюжет про нерухомість дочки Шойгу

Два пентхауси у ЖК "Art Residence" розташовані за адресою 3-а вулиця Ямського поля, 9, біля станції метро "Белорусская". Це закритий житловий комплекс із внутрішнім двориком і підземним паркуванням.

Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві
Фото: Соцсети
Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві
ЖК "Art Residence", де Ксенія Шойгу купила два пентхауси
Фото: Соцсети

Спочатку Ксенія купила апартаменти площею 435 кв. м. у 2020 році, а пізніше купила ще один пентхаус меншої площі. Вартість обох — приблизно 300 мільйонів рублів.

Утім, на особливу увагу заслуговує лофт, розташований поруч із Третьяковською галереєю в ЖК "Кадашевские Палаты". Тут усього 25 квартир, територія надійно прихована від сторонніх очей, а з вікон відкривається шикарний краєвид на Кремль і центр Москви.

Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві
Фото: Соцсети
Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві
ЖК "Кадашевские Палаты", де Ксенія Шойгу купила лофт
Фото: Соцсети

Квартира була придбана Ксенією, коли їй було лише 25 років, у 2016 році, за 200 мільйонів рублів. Офіційно, дохід її батька, Сергія Шойгу, тоді становив 10 мільйонів рублів на рік.

Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві, Юлія Шойгу
Старша донька Сергія Шойгу — Юлія Шойгу
Фото: Соцсети

Нагадаємо, у міністра оборони РФ Сергія Шойгу дві доньки: Юлія, яка обіймає посаду директорки Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії, і Ксенія, яка входить до Головного штабу ВВПОД "Юнармия" і є президенткою Федерації триатлону Росії.

Сергій Шойгу, дочка шойгу, міністр оборони Росії, міноброни Росії, Ксенія Шойгу, квартира в Москві, олексій столярів
Ксенія Шойгу з донькою Міланою, бойфрендом Олексієм Столяровими і Сергій Шойгу
Фото: Соцсети

Минулого року вона народила доньку Мілану. Після початку війни в Україні вона видалила свій Instagram, хоч до цього часто постила фото із закордонних поїздок.