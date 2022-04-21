Донька Сергія Шойгу купила три квартири в Москві за півмільярда рублів

Лофт і два пентхауси розташовані в центрі російської столиці

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Ксенія Шойгу, дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу, придбала лофт і два пентхауси в центрі Москви. Вартість їх — приблизно півмільярда рублів, це — понад шість мільйонів доларів. Про це розповіли на Youtube-каналі "Популярна політика".

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Дізналися журналісти про дорогу нерухомість дочки міністра оборони РФ завдяки зливу особистих даних клієнтів сервісу "Яндекс Еда". З'ясувалося, що цей сервіс популярний серед усіх класів, і Ксенія Шойгу ним часто користувалася разом зі своїм бойфрендом, фітнес-блогером Олексієм Столяровим.

[ + – ] Сюжет про нерухомість дочки Шойгу

Два пентхауси у ЖК "Art Residence" розташовані за адресою 3-а вулиця Ямського поля, 9, біля станції метро "Белорусская". Це закритий житловий комплекс із внутрішнім двориком і підземним паркуванням.

Фото: Соцсети

[ + – ] ЖК "Art Residence", де Ксенія Шойгу купила два пентхауси Фото: Соцсети

Спочатку Ксенія купила апартаменти площею 435 кв. м. у 2020 році, а пізніше купила ще один пентхаус меншої площі. Вартість обох — приблизно 300 мільйонів рублів.

Утім, на особливу увагу заслуговує лофт, розташований поруч із Третьяковською галереєю в ЖК "Кадашевские Палаты". Тут усього 25 квартир, територія надійно прихована від сторонніх очей, а з вікон відкривається шикарний краєвид на Кремль і центр Москви.

Фото: Соцсети

[ + – ] ЖК "Кадашевские Палаты", де Ксенія Шойгу купила лофт Фото: Соцсети

Квартира була придбана Ксенією, коли їй було лише 25 років, у 2016 році, за 200 мільйонів рублів. Офіційно, дохід її батька, Сергія Шойгу, тоді становив 10 мільйонів рублів на рік.

[ + – ] Старша донька Сергія Шойгу — Юлія Шойгу Фото: Соцсети

Нагадаємо, у міністра оборони РФ Сергія Шойгу дві доньки: Юлія, яка обіймає посаду директорки Центру екстреної психологічної допомоги МНС Росії, і Ксенія, яка входить до Головного штабу ВВПОД "Юнармия" і є президенткою Федерації триатлону Росії.

[ + – ] Ксенія Шойгу з донькою Міланою, бойфрендом Олексієм Столяровими і Сергій Шойгу Фото: Соцсети

Минулого року вона народила доньку Мілану. Після початку війни в Україні вона видалила свій Instagram, хоч до цього часто постила фото із закордонних поїздок.