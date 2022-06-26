Проверил быт, раздал медали: Шойгу первый раз посетил военных РФ в Украине (видео)

Российский министр в окружении военных чиновников прибыл в пункты временной дислокации оккупантов на вертолете. В одном из штабов он раздавал захватчикам инструкции.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверит работу российской военной группировки, которая задействована в полномасштабной войне против Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

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Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российской армии на основных операционных направлениях, заявили в министерстве.

Особое внимание министр уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию необходимых бытовых условий в пунктах временной дислокации оккупантов.

На кадрах видно, как вместе с Шойгу на базы ВС РФ в Украине прибыли начальник Главного оперативного управления Генштаба, первый замначальника Генштаба Сергей Рудской и замминистра обороны РФ, курирующий боевую подготовку, Юнус-Бек Евкуров.

Делегация Минобороны выходит из вертолета и проводит совещание в штабе, после которого Шойгу награждает захватчиков.

[ + – ] Куда именно приехал Шойгу, в Минобороны России не уточнили

Куда именно ездил Шойгу в Украину на встречу с российским военными, не уточняется. Отметим, что Минобороны России первый раз с начала полномасштабного вторжения в Украину рассказало о прибытии министра на временно оккупированные россиянами территории.

Напомним, что 5 июня Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров договорились ускорить ход боевых действий в Украине. Министр обороны РФ высоко оценил "работу" кадыровцев.

Ранее Шойгу говорил об умышленном замедлении РФ темпов войны для "избежания жертв среди мирного населения". Но при наступлении на Донбассе россияне не обращают внимание на жертвы гражданских

Основатель правозащитного проекта "Gulagu.net" Владимир Осечкин ранее выяснил, что президент России Владимир Путин, Шойгу и все военное руководство России перестали ставить свои подписи под приказами о ведении полномасштабной войны в Украине.