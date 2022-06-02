Путин, Герасимов и Шойгу не ставят подписи под приказами для ВС РФ, — проект "Gulagu.net"

Правозащитник Владимир Осечкин предположил, что руководство РФ специально не ставит подписи, чтобы избежать трибунала и всю вину за военные преступления переложить на своих солдат.

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Президент России Владимир Путин вместе с руководством ВС РФ перестали ставить свои подписи под приказами, которые касаются ведения полномасштабной войны в Украине. Об этом заявил основатель правозащитного проекта "Gulagu.net" Владимир Осечкин в эфире Youtube-программы "Блог. Попова".

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По его словам, подписи под документами перестал ставить не только президент России Владимир Путин, но и его ближайшие соратники — министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов.

Такое поведение военно-политического руководства страны-агрессора Владимир Осечкин объясняет тем, что в Кремле не исключают в будущем проведения международного трибунала, где на скамье подсудимых могут оказаться российские чиновники. Правозащитник также предупредил солдат ВС РФ, что на официальных документах нет подписей президента, главы Минобороны и начальника Генштаба и в случае судебного процесса им будет сложно доказать, что они выполняли приказ командования.

"Большая часть всех приказов из Москвы и из Генштаба — устные. И не один из командиров, воюющих в Украине, потом не сможет подтвердить, что он выполнял приказ", — продолжил Осечкин.

Основатель проекта "Gulagu.net" также предположил, что таким образом Владимир Путин со своими соратниками могут переложить вину за военные преступления на солдат. Помимо этого, правозащитник попытался смоделировать поведение представителей Кремля на возможном трибунале.

"Боссы мафии" у себя на трибунале — из тех кого отловят, кто доживет, будут себя вести очень цинично. Они будут перекладывать ответственность: " Почему этот командир так поступил? Мы ему не давали такого приказа". Они даже войну сейчас официально не объявляют, чтобы переложить эту историю на других людей", — подытожил Осечкин в эфире Youtube-программы.

Напомним, Евросоюз поддержал создание международного трибунала, в рамках которого солдат ВС РФ могут судить за совершение военных преступлений на территории Украины.

Также британские СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин умер. По данным журналистов, общавшихся к представителями MI6, Кремль мог специально умалчивать информацию о смерти президента, чтобы чиновники как можно дольше оставались у власти, а ВС РФ продолжали вести полномасштабную войну в Украине.