Путин умер, а Кремль использует его двойников, — британские СМИ

Топ-чиновники, по словам журналистов, опасаются, что смерть Путина может спровоцировать государственный переворот и приведет к выводу ВС РФ с территории Украины.

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Президент России Владимир Путин мог умереть, а Кремль, замалчивая информацию от общества, использовал на публике двойников. Об этом пишет британский таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники в разведывательном управлении MI6.

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Журналисты отмечают, что в последнее время в западных СМИ начала чаще появляться информация о том, что Владимир Путин смертельно болен.

По словам инсайдеров, топ-чиновники в Кремле, в случае кончины президента РФ, будут умалчивать эту информацию месяцами и использовать на публике двойников лидера России для того, чтобы как можно дольше оставаться у власти. Разведчики не исключают, что обнародование данных о смерти Владимира Путина может привести к перевороту внутри страны и нежеланию российских военнослужащих продолжать полномасштабную войну в Украине.

"Есть вероятность, что он уже мертв. Это невозможно точно знать. Путин использовал двойников в прошлом, когда были проблемы со здоровьем, и Кремль мог делать это сейчас… Настоящий страх (лояльных Путину топ-чиновников — ред.) заключается в том, что, как только будет объявлено о его смерти — в Кремле может произойти переворот, а российские генералы захотят вывести войска из Украины", — рассказывают британские разведчики в комментарии журналистам.

Собеседники уверены, что официальное подтверждение смерти Путина сделает ряд топ-чиновников "беспомощными и уязвимыми", поэтому они заинтересованы в том, чтобы президент РФ всегда появлялся на публике.

Британское издание The Mirror, в свою очередь, утверждает, что у российского лидера диагностировали тяжелую форму онкологии. Собеседники журналистов из ФСБ рассказывают, что после подтверждения диагноза медики сделали прогноз — Владимиру Путину осталось жить не более 2-3 лет.

По словам российского силовика, президент РФ в последнее время страдает от сильных головных болей и у него некотролируемо могут трястись руки. Перед обращением к народу или выступлению на ТВ, как утверждают источники, Владимиру Путину готовят речь с написанным большими буквами текстом.

"Буквы настолько большие, что на каждой странице может поместиться всего пара предложений. Его зрение серьезно ухудшается (на фоне болезни — ред.)", — добавил инсайдер из ФСБ в комментарии британским журналистам.

[ + – ] Путин мог умереть, а Кремль использует его двойников, - британские СМИ

Напомним, о серьезном заболевании президента РФ Владимира Путина ранее сообщал глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. По словам руководителя ГУР МОУ, у российского лидера диагностировали рак, из-за чего в России начался процесс свержения действующей власти.

В марте британский таблоид Daily Mail утверждал, что на фоне онкологии и прохождения лечения Владимир Путин может страдать от "стероидной агрессии".