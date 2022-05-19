ВС РФ будут судить за военные преступления в Украине: ЕС поддержал создание международного трибунала

Депутаты утверждают, что Евросоюз должен действовать быстро из-за риска, что доказательства военных преступлений ВС РФ на территории Украины могут быть уничтожены.

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Европейский парламент поддержал создание специального международного трибунала по российским преступлениям, сообщается на официальном сайте ведомства.

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В резолюции, принятой 19 мая, парламент призывает ЕС предпринять все необходимые действия в международных разбирательствах и судах для организации судебного преследования российского и белорусского режимов за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию. Эти расследования и последующие судебные процессы должны также распространяться на всех военнослужащих российских вооруженных сил и государственных чиновников, причастных к военным преступлениям.

Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен действовать быстро, поскольку существует серьезный риск того, что из-за продолжающихся боевых действий будут уничтожены доказательства, связанные с военными преступлениями.

По мнению Европарламента, сообщения о зверствах, таких как неизбирательные обстрелы городов и поселков, насильственные депортации, использование запрещенных боеприпасов, нападения на мирных жителей, выезжающих по заранее согласованным гуманитарным коридорам, казни и сексуальное насилие, приравниваются к нарушениям международного гуманитарного права. Их можно квалифицировать как военные преступления, говорят депутаты Европарламента, подчеркивая, что до сих пор все они остались безнаказанными.

Также в Европарламенте выражают полную поддержку расследованию Прокурора и работе Следственной комиссии Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также независимых организаций гражданского общества и украинских властей, занимающихся сбором доказательств.

Как отреагировали в Украине?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил всех проголосовавших за создание трибунала по военным преступлениям России.

"Благодарен членам Европарламента, которые поддержали резолюцию, призывающую ЕС поддержать создание специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины и предоставить ему необходимые ресурсы и поддержку. Вместе мы призовем российское руководство к ответу", — написал чиновник на своей странице в Twitter.

Напомним, что в конце апреля Фокус рассказывал о "Книге палачей". Это неформальное название документа, в который будут включены все личности, совершившие военные преступления в Украине. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что военные преступления российских солдат и офицеров фиксируются в отдельный сборник, а все сведения о преступлениях будут использоваться в судебных исках на международном уровне.

Также мы сообщали, что ПАСЕ призвала создать международный трибунал. Парламентская ассамблея Совета Европы поддерживает создание международного трибунала для расследования военных преступлений в Украине и призывает к максимальному давлению на Россию для прекращения агрессии.