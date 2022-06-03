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Военный Фокус Российско-украинская война

Решили проводить "спецоперацию" в более ускоренном темпе: Кадыров встретился с Шойгу

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вторжение рф в украину
Кадыров и Шойгу

Глава чеченской республики заявил, что он обсудил с министром обороны вопросы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Чечни Рамзан Кадыров провели встречу, во время которой договорились ускорить "спецоперацию" в Украине. Об этом Кадыров сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал глава чеченской республики, стороны обсудили вопросы по "денацификации и демилитаризации" Украины, а также определили дальнейшие пути взаимодействия.

"Сергей Кужугетович определил новые задачи, предполагающие улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", – утверждает Кадыров.

Вместе с тем он поблагодарил министра обороны за "высокую оценку работу" кадыровских спецподразделений. Взаимодействие сторон, по ожиданию Кадырова, должны существенно повысить эффективность решения задач, которые поставил Путин.

Напомним, 1 июня стало известно, что украинские военные ликвидировали подполковника Заура Димаева из кадыровского полка спецназначения.

По оценкам британской разведки, войска РФ за 100 дней войны ни достигли ни одной стратегической цели.