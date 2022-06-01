Украинские военные ликвидировали подполковника кадыровского полка Заура Димаева
Артиллеристы ВСУ накрыли УАЗик, в котором подполковник кадыровского полка ехал со своими сослуживцами.
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31 мая в ходе боев украинская артиллерия уничтожила подполковника Заур Димаева. Об этом сообщается в российском телеграм-канале Baza.
Вчера, в ходе боев в районе Камышевахи был ликвидирован Заур Димаев — замкомандира 4-го батальона полка специального назначения имени Кадырова. УАЗ "Патриот" попал под обстрел. Вместе с Димаевом погиб водитель автомобиля, еще четверо кадыровцев получили ранения.
В Украине есть несколько Камышевах — в Луганской и Запорожской областях. В какой из них произошел инцидент не указывается. Более вероятен вариант, что в Луганской области так как Камышеваха в Запорожской области не оккупирована.
Полк имени Кадырова — независимое подразделение в составе МВД России. Пункт дислокации — Грозный.
Напомним, 25 мая стало известно о ликвидации еще двух кадыровцев в боях в районе Северодонецка.
Ранее Рамзан Кадыров пригрозил Польше нападением. Глава Чечни хочет, чтобы Польша забрала оружие из Украины.