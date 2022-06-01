Українські військові ліквідували підполковника кадировського полку Заура Дімаєва

Артилеристи ЗСУ накрили УАЗік, у якому підполковник кадирівського полку їхав зі своїми товаришами по службі.

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31 травня під час боїв українська артилерія знищила підполковника Заура Дімаєва. Про це повідомляється у російському телеграм-каналі Baza.

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Вчора під час боїв у районі Комишувахи було ліквідовано Зауру Дімаєва — замкомандира 4-го батальйону полку спеціального призначення імені Кадирова. УАЗ "Патріот" потрапив під обстріл. Разом із Дімаєвим загинув водій автомобіля, ще четверо кадирівців зазнали поранень.

В Україні є кілька Комишувах — у Луганській та Запорізькій областях. У якій із них стався інцидент не вказується. Найімовірніший варіант, що на Луганщині оскільки Комишуваха в Запорізькій області не окупована.

Полк імені Кадирова — незалежний підрозділ у складі МВС Росії. Пункт дислокації — Грозний.

Нагадаємо, 25 травня стало відомо про ліквідацію ще двох кадирівців у боях у районі Сєвєродонецька.

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