Войска РФ за 100 дней войны ни достигли ни одной стратегической цели, — разведка Британии

После провала первоначальных целей по захвату Киева, ВС РФ сосредоточили все свои силы на Донбассе, а на других направлениях перешли к обороне.

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3 июня начался сотый день российского вторжения РФ в Украину. Анализ основных достижений и провалов врага опубликовала британская разведка.

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Россия провалила первоначальные цели вторжения в Украину по захвату Киеву и украинских центров власти. Этому способствовало стойкое сопротивление украинцев, а также неспособность войск РФ обезопасить аэродром Гостомель, куда в первые 24 часа смогли высадить десант.

Провал первоначального плана произошел и из-за провального планирования, основанного на ложных ожиданиях и плохом тактическом исполнении. Армия РФ сосредоточила свой оперативный план на Донбассе.

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Ныне ВС РФ добиваются тактического успеха на Донбассе. Они создали и сумели сохранить импульс, и похоже, владеют инициативой над украинской стороной. Россия контролирует более 90% Луганской области. Вероятно, в ближайшие две недели область будет полностью захвачена. России удалось достичь успеха за счет значительных затрат ресурсов и концентрации сил на одном участке.

На всех других фронтах, войска РФ не смогли создать движения и перешли к обороне. Вместе с тем в отчете подчеркивают, что по сравнению с первоначальным планом России ни одна из стратегических целей не была достигнута.

Для получения хоть какого-то позитивного результата РФ нужны огромные инвестиции в рабочую силу и оборудование, а также, вероятно, много времени.

Напомним, по данным ISW, Россия не сможет захватить Донецкую область из-за потерь в боях за Северодонецк.

По данным Генштаба, войскам РФ не удалось завершить окружение возле Лисичанска и продолжить наступление.