Війська РФ за 100 днів війни не досягли жодної стратегічної цілі, — розвідка Британії

Після провалу первинних цілей із захоплення Києва, ЗС РФ зосередили всі свої сили на Донбасі, а на інших напрямках перейшли до оборони.

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3 червня розпочався сотий день російського вторгнення РФ в Україну. Аналіз основних досягнень і провалів ворога опублікувала британська розвідка.

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Росія провалила початкові цілі вторгнення в Україну із захоплення Києва та українських центрів влади. Цьому сприяв стійкий опір українців, а також нездатність військ РФ убезпечити аеродром Гостомель, куди в перші 24 години змогли висадити десант.

Провал початкового плану стався і через провальне планування, засноване на помилкових очікуваннях і поганому тактичному виконанні. Армія РФ зосередила свій оперативний план на Донеччині.

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Нині ЗС РФ досягає тактичного успіху на Донбасі. Вони створили та зуміли зберегти імпульс, і схоже, володіють ініціативою над українською стороною. Росія контролює більше ніж 90% Луганської області. Ймовірно, найближчими двома тижнями область буде повністю захоплена. Росії вдалося досягти успіху за рахунок значних витрат ресурсів і концентрації сил на одній ділянці.

На всіх інших фронтах війська РФ не змогли створити рух і перейшли до оборони. Водночас у звіті наголошують, що порівняно з первісним планом Росії жодної зі стратегічних цілей не було досягнуто.

Для отримання хоч якогось позитивного результату РФ потрібні великі інвестиції в робочу силу й обладнання, а також, ймовірно, багато часу.

Нагадаємо, за даними ISW, Росія не зможе захопити Донецьку область через втрати в боях за Сєвєродонецьк.

За даними Генштабу, військам РФ не вдалося завершити оточення біля Лисичанська та продовжити наступ.