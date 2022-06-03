ЗС РФ не вдалося завершити оточення біля Лисичанська та продовжити наступ, — Генштаб

Українські захисники на Донбасі минулої доби відбили 5 атак супротивника. Російські окупанти зазнали втрат у живій силі та техніці.

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Російські війська продовжують активні дії на Донбасі, зосереджуючи зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Минулої доби українські захисники відбили відбили п'ять атак противника і знищили 5 танків, 3 артилерійські системи, 2 одиниці броньованої техніки, а також збили 3 безпілотники типу "Орлан-10". Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 03.06.2022.

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Сєвєродонецький напрямок

Основних зусиль окупанти докладають у Луганській області, де йдуть бої за Сєвєродонецьк. Збройні сили РФ продовжують обстріл позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка та Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів поблизу Мирної Долини.

Крім того, в районі Метьолкіно та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, однак зазнав втрат і був змушений відійти на попередні позиції.

Як повідомляють військові експерти Інституту з вивчення війни (ISW), російські війська продовжують стикатися з проблемами під час перетину річки Сіверський Донець, щоб завершити оточення в районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ і продовжити просування на захід від Лиману в напрямку Слов'янська через Райгородок. Також російські війська провели безуспішні наземні атаки на південь від Сєвєродонецька-Лисичанська в Бобровому та Устинівці.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексій Громов заявив, що, незважаючи на спроби ЗС РФ оточити Сєвєродонецьк, українським військам немає потреби повністю відходити з міста.

Окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 загальновійськової армії в районі Попасної зазнали значних втрат, не менше 50% особового складу, озброєння та техніки.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ворог проводить обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Камишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка. Поблизу останнього окупанти вели безуспішні штурмові дії.

Слов'янський напрям

На Слов'янському напрямі ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріл цивільної інфраструктури фіксувався в районах Дубровного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни й інших. Біля Довгенького супротивник завдав кілька авіаударів силами армійської авіації.

У районі населених пунктів Богородичне та Долина російські підрозділи проводив штурмові операції, проте, зазнавши втрат від Сил оборони, відійшов.

За даними ISW, російські війська, які намагаються просунутися до Слов'янська як з Ізюму, так і з Лиману, залишаються значною мірою загальмованими і навряд чи досягнуть значного прогресу найближчими днями, оскільки більшість російських сил, як і раніше, зосереджені на Сєвєродонецьку.

На інших напрямках на Донбасі супротивник активних бойових дій не проводив. По всій лінії зіткнення на Донеччині російські війська продовжують артилерійські обстріли позицій ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, поповнюючи запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки на території РФ. З метою зірвати наступальний темп противника Сили оборони завдають ударів зі ствольної артилерії та РСЗВ.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар'їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива. Силами окремих підрозділів і диверсійно-розвідувальних груп намагався вступати у бойові зіткнення та вести штурмові дії поблизу Красногорівки та Полтавки. Успіху не було, відійшов на попередні позиції.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог застосував міномети, ствольну артилерію та РСЗВ по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії, проте зустрів опір і відійшов на раніше зайняті позиції.

Також у Генштабі зазначили, що особовий склад підрозділів ЗС РФ значною мірою деморалізований, що зумовлено постійним перенесенням термінів їхньої ротації. Це призводить до відмови виконання поставлених командуванням російських військ бойових завдань.

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