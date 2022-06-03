100 днів Великої війни. Що вже зрозуміло і що ще треба дізнатися
"Природа загальновійськових з'єднань, безперервність, роль дронів та інші нагальні питання, що робить актуальними війна Росії проти України". Думка.
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Війна триває вже 100 днів. Це багато. Війна страшна і спустошувальна. Але водночас вона змушує військових вчитися, робити перші висновки та ставити запитання. Я позначив тут шість явищ (після довгих дискусій з ізраїльськими колегами по цеху та ремеслу), на які потрібно не просто звернути увагу. Вони потребують досконалого вивчення після перемоги. Так, війна, як і раніше, — це не тільки хай-тек.
- Піхота потрібна. Потрібно багато піхоти. Яка б розумна у вас армія не була і якою б потужною та далекобійною силою не володіли б ваші озброєння, піхота забезпечує охорону та займає територію. Крапка. Дискусії про невеликі професійні мобільні загони, гадаю, можна закрити. "Війн спецназів" або "повернення лицарів", які прогнозували військові фахівці й аналітики, не буде. Так, концепція "кращий перемагає багатьох" правильна, але, мабуть, ми повинні визнати, що й кращих має бути багато, і підтримувати їх повинні, зокрема ті, хто менш "кращі", і бажано у великій кількості.
- Маленькі коптери та дрони. Їх ефективність була відома ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, але тільки зараз ми розуміємо, як багато вони вирішують. Невеликий дрон-розвідник має бути у кожного відділення, а краще — у кожної ланки. А ще краще — не один, а кілька.
- Авіація не може досягти повного панування у повітрі. Це великий сюрприз для багатьох аналітиків і військових фахівців, але це факт. Поки що є лише різноманітні гіпотези, чому ВПС РФ не можуть досягти панування у повітрі, а ВПС України продовжують діяти ось уже четвертий місяць війни такого масштабу. Чи винна в цьому лише нікчемна російська розвідка, низька мотивація і вишкіл льотчиків ВПС чи тут є ще й інші фактори? Чи могло б, наприклад, повітряне угруповання США завоювати повітряне панування над Україною за таких же умов і кількості? Запитань дуже багато.
- Нам ще тільки доведеться зрозуміти справжню природу загальновійськових з'єднань. Загальновійськові з'єднання — це поєднання кількох вогневих можливостей задля досягнення переваги на полі бою. Традиційно таке поєднання має на увазі вогонь непрямого і прямого наведення для підтримки наземного маневру та зближення з противником. Такі бойові дії меншою мірою пов'язані з масою і більшою — з маневреністю. Але що, якщо нові технології дозволяють нам створити загальновійськові з'єднання, які є достатніми і у своїй масі, і у своїй маневреності?
- Безперервність — це дуже важливо. Напевно, це один із складних пунктів та один із найбільш недооцінених. Давайте визнаємо чесно: чим більше вогневих впливів поєднуються в часі та просторі, тим більша ймовірність, що та чи інша система противника не встоїть та колапсує. Логічно? Цілком. Але як забезпечити цю безперервність — серйозне питання, що вимагає більшого аналізу та ширших відповідей, ніж "логістика важлива, а вишкіл солдат і командирів — це один із наріжних каменів". Це занадто очевидні відповіді, які не дають справжнього вирішення проблеми.
- Медійність. Мобілізація мас відбувається через медіа, причому через низові та, бажано, незалежні ЗМІ або максимально незалежні. Недостатньо просто знищити російський танк. Для мобілізації громадської думки та підняття бойового духу потрібно ще й завантажити відео знищення цього танка. І це релевантно будь-яким подіям. Чи була б мобілізація мас, коли ворог стояв під Києвом, якби не фото та відео спалених і розгромлених колон ЗС РФ на Чернігівщині та Сумщині? Мабуть, була б, але можна з великою впевненістю припустити, що вона була б менш масштабна і всеохопна.