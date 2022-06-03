100 дней большой войны. Что уже понятно и что еще только предстоит узнать
"Природа общевойсковых соединений, непрерывность, роль дронов и другие насущные вопросы, которые делает актуальными война России против Украины". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Война идет уже 100 дней. Это много. Война страшная и опустошающая. Но вместе с тем она заставляет военных учиться, делать первые выводы и задавать вопросы. Я обозначил здесь шесть явлений (после долгих дискуссий с израильскими коллегами по цеху и ремеслу), на которые нужно не просто обратить внимание. Они требуют досконального изучения после победы. Да, война по-прежнему — это не только хай-тек.
- Пехота нужна. Нужно много пехоты. Какая бы умная у вас армия не была и какой бы мощной и дальнобойной силой не обладали бы ваши вооружения, пехота обеспечивает охрану и занимает территорию. Точка. Дискуссии о небольших профессиональных мобильных отрядах, думаю, можно закрыть. "Войн спецназов" или "возвращения рыцарей", которые прогнозировали военные специалисты и аналитики, не будет. Да, концепция "лучший побеждает многих" верна, но, видимо, мы должны признать, что и лучших должно быть много, и поддерживать их должны, в том числе те, кто менее "лучшие", и желательно в больших количествах.
- Маленькие коптеры и дроны. Их эффективность была известна еще до начала полномасштабной войны России против Украины, но только сейчас мы понимаем, как много они решают. Небольшой дрон-разведчик должен быть у каждого отделения, а лучше — у каждого звена. А еще лучше — не один, а несколько.
- Авиация не может достигнуть полного господства в воздухе. Это большой сюрприз для многих аналитиков и военных специалистов, но это факт. Пока есть только разнообразные гипотезы, почему ВКС РФ не могут добиться господства в воздухе, а ВВС Украины продолжают действовать вот уже четвертый месяц войны такого масштаба. Виновата ли в этом только никудышная российская разведка, низкая мотивация и выучка летчиков ВКС или здесь есть еще и другие факторы? Могла бы, например, воздушная группировка США завоевать воздушное господство над Украиной при таких же условиях и количестве? Вопросов очень много.
- Нам еще только предстоит понять настоящую природу общевойсковых соединений. Общевойсковые соединения – это объединение нескольких огневых возможностей для достижения превосходства на поле боя. Традиционно такое сочетание подразумевает огонь непрямой и прямой наводкой для поддержки наземного маневра и сближения с противником. Такие боевые действия в меньшей степени связаны с массой и в большей – с маневренностью. Но что, если новые технологии позволяют нам создать общевойсковые соединения, которые достаточны и в своей массе и в своей маневренности?
- Непрерывность — это очень важно. Наверное, это один из сложных пунктов и один из самых недооцененных. Давайте признаем честно: чем больше огневых воздействий сочетаются во времени и пространстве, тем больше вероятность, что та или иная система противника не устоит и коллапсирует. Логично? Вполне. Но как обеспечить эту непрерывность – серьезный вопрос, требующий большего анализа и более широких ответов, чем "логистика важна, а выучка солдат и командиров — это один из краеугольных камней". Это слишком очевидные ответы, не дающие на самом деле подлинного решения проблемы.
- Медийность. Мобилизация масс происходит через медиа, причем через низовые и, желательно, независимые СМИ или максимально независимые. Недостаточно просто уничтожить российский танк. Для мобилизации общественного мнения и поднятия боевого духа нужно еще и загрузить видео уничтожения этого танка. И это релевантно любым событиям. Была бы мобилизация масс, когда враг стоял под Киевом, если бы не фото и видео сожженных и разгромленных колонн ВС РФ на Черниговщине и Сумщине? Видимо, была бы, но можно с большой уверенностью предположить, что она была бы куда менее масштабна и всеохватывающая.