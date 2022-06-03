100 дней большой войны. Что уже понятно и что еще только предстоит узнать

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Война идет уже 100 дней. Это много. Война страшная и опустошающая. Но вместе с тем она заставляет военных учиться, делать первые выводы и задавать вопросы. Я обозначил здесь шесть явлений (после долгих дискуссий с израильскими коллегами по цеху и ремеслу), на которые нужно не просто обратить внимание. Они требуют досконального изучения после победы. Да, война по-прежнему — это не только хай-тек.

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Пехота нужна. Нужно много пехоты. Какая бы умная у вас армия не была и какой бы мощной и дальнобойной силой не обладали бы ваши вооружения, пехота обеспечивает охрану и занимает территорию. Точка. Дискуссии о небольших профессиональных мобильных отрядах, думаю, можно закрыть. "Войн спецназов" или "возвращения рыцарей", которые прогнозировали военные специалисты и аналитики, не будет. Да, концепция "лучший побеждает многих" верна, но, видимо, мы должны признать, что и лучших должно быть много, и поддерживать их должны, в том числе те, кто менее "лучшие", и желательно в больших количествах.

Какая бы умная у вас армия не была и какой бы мощной и дальнобойной силой не обладали бы ваши вооружения, пехота обеспечивает охрану и занимает территорию. Точка. Дискуссии о небольших профессиональных мобильных отрядах, думаю, можно закрыть. "Войн спецназов" или "возвращения рыцарей", которые прогнозировали военные специалисты и аналитики, не будет. Да, концепция "лучший побеждает многих" верна, но, видимо, мы должны признать, что и лучших должно быть много, и поддерживать их должны, в том числе те, кто менее "лучшие", и желательно в больших количествах. Маленькие коптеры и дроны . Их эффективность была известна еще до начала полномасштабной войны России против Украины, но только сейчас мы понимаем, как много они решают. Небольшой дрон-разведчик должен быть у каждого отделения, а лучше — у каждого звена. А еще лучше — не один, а несколько.

. Их эффективность была известна еще до начала полномасштабной войны России против Украины, но только сейчас мы понимаем, как много они решают. Небольшой дрон-разведчик должен быть у каждого отделения, а лучше — у каждого звена. А еще лучше — не один, а несколько. Авиация не может достигнуть полного господства в воздухе . Это большой сюрприз для многих аналитиков и военных специалистов, но это факт. Пока есть только разнообразные гипотезы, почему ВКС РФ не могут добиться господства в воздухе, а ВВС Украины продолжают действовать вот уже четвертый месяц войны такого масштаба. Виновата ли в этом только никудышная российская разведка, низкая мотивация и выучка летчиков ВКС или здесь есть еще и другие факторы? Могла бы, например, воздушная группировка США завоевать воздушное господство над Украиной при таких же условиях и количестве? Вопросов очень много.

. Это большой сюрприз для многих аналитиков и военных специалистов, но это факт. Пока есть только разнообразные гипотезы, почему ВКС РФ не могут добиться господства в воздухе, а ВВС Украины продолжают действовать вот уже четвертый месяц войны такого масштаба. Виновата ли в этом только никудышная российская разведка, низкая мотивация и выучка летчиков ВКС или здесь есть еще и другие факторы? Могла бы, например, воздушная группировка США завоевать воздушное господство над Украиной при таких же условиях и количестве? Вопросов очень много. Нам еще только предстоит понять настоящую природу общевойсковых соединений . Общевойсковые соединения – это объединение нескольких огневых возможностей для достижения превосходства на поле боя. Традиционно такое сочетание подразумевает огонь непрямой и прямой наводкой для поддержки наземного маневра и сближения с противником. Такие боевые действия в меньшей степени связаны с массой и в большей – с маневренностью. Но что, если новые технологии позволяют нам создать общевойсковые соединения, которые достаточны и в своей массе и в своей маневренности?

. Общевойсковые соединения – это объединение нескольких огневых возможностей для достижения превосходства на поле боя. Традиционно такое сочетание подразумевает огонь непрямой и прямой наводкой для поддержки наземного маневра и сближения с противником. Такие боевые действия в меньшей степени связаны с массой и в большей – с маневренностью. Но что, если новые технологии позволяют нам создать общевойсковые соединения, которые достаточны и в своей массе и в своей маневренности? Непрерывность — это очень важно . Наверное, это один из сложных пунктов и один из самых недооцененных. Давайте признаем честно: чем больше огневых воздействий сочетаются во времени и пространстве, тем больше вероятность, что та или иная система противника не устоит и коллапсирует. Логично? Вполне. Но как обеспечить эту непрерывность – серьезный вопрос, требующий большего анализа и более широких ответов, чем "логистика важна, а выучка солдат и командиров — это один из краеугольных камней". Это слишком очевидные ответы, не дающие на самом деле подлинного решения проблемы.

. Наверное, это один из сложных пунктов и один из самых недооцененных. Давайте признаем честно: чем больше огневых воздействий сочетаются во времени и пространстве, тем больше вероятность, что та или иная система противника не устоит и коллапсирует. Логично? Вполне. Но как обеспечить эту непрерывность – серьезный вопрос, требующий большего анализа и более широких ответов, чем "логистика важна, а выучка солдат и командиров — это один из краеугольных камней". Это слишком очевидные ответы, не дающие на самом деле подлинного решения проблемы. Медийность. Мобилизация масс происходит через медиа, причем через низовые и, желательно, независимые СМИ или максимально независимые. Недостаточно просто уничтожить российский танк. Для мобилизации общественного мнения и поднятия боевого духа нужно еще и загрузить видео уничтожения этого танка. И это релевантно любым событиям. Была бы мобилизация масс, когда враг стоял под Киевом, если бы не фото и видео сожженных и разгромленных колонн ВС РФ на Черниговщине и Сумщине? Видимо, была бы, но можно с большой уверенностью предположить, что она была бы куда менее масштабна и всеохватывающая.

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