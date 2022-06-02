Победа в войне или второй президентский срок. Что выберет Владимир Зеленский

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В 1940 году только что избранный премьером Великобритании Уинстон Черчилль в своей первой речи заявил британцам, что ему нечего предложить, кроме "крови, тяжкого труда, слез и пота". В 1945 году победитель Черчилль с треском проиграл очередные парламентские выборы и покинул премьерское кресло.

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Что общего между украинским президентом и британским премьером? Зеленский, как и Черчилль, пользуется невероятной популярностью среди населения. Зеленский, как и Черчилль, смог организовать массовую поддержку своей страны за границей, и, фактически, создал новую антигитлеровскую коалицию.

В чем разница между двумя лидерами? Черчилль, в отличие от Зеленского, очень много времени уделял военным вопросам. Вскоре после избрания премьером он учредил и занял пост министра обороны, сосредоточив в своих руках управление всеми силовыми структурами империи и планирование военных операций.

Наш президент, к сожалению, фактически самоустранился от решения военных вопросов. Вакуум власти, которая полагается по Конституции Верховному главнокомандующему, заняли соперничающие группировки многочисленных штабов, интриганы и проходимцы.

Созданная при президенте Ставка Верховного главнокомандующего не работает. Нет жесткой координации всех силовых структур, которые замыкаются прямо на президента и должны действовать по единому замыслу во имя победы. Вместо этого они функционируют по замыслам высокопоставленных клерков Офиса президента. Это, мягко говоря, не одно и то же.

Мы плывем по течению войны, теряя каждый день сотни людей и десятки квадратных километров территорий только потому, что всеобщая безответственность в штабах порождает массовую неразбериху на фронте. И никакое новейшее западное оружие не может исправить недостатки в командовании.

Давно пора что-то делать, Владимир Александрович. Пора брать ответственность на себя. Следующие президентские выборы вы должны выиграть как победитель, потому что у проигравшего вообще нет никаких шансов.

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