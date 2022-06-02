Перемога у війні чи другий президентський термін. Що вибере Володимир Зеленський

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У 1940 році щойно обраний прем'єром Великобританії Вінстон Черчилль у своїй першій промові заявив британцям, що йому нічого запропонувати, крім "крові, важкої праці, сліз і поту". У 1945 році переможець Черчилль із тріском програв чергові парламентські вибори та залишив прем'єрське крісло.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Що спільного між українським президентом і британським прем'єром? Зеленський, як і Черчілль, має неймовірну популярність серед населення. Зеленський, як і Черчилль, зміг організувати масову підтримку своєї країни за кордоном і фактично створив нову антигітлерівську коаліцію.

У чому різниця між двома лідерами? Черчилль, на відміну від Зеленського, дуже багато часу приділяв військовим питанням. Незабаром після обрання прем'єром він заснував і обійняв посаду міністра оборони, зосередивши у своїх руках управління усіма силовими структурами імперії та планування військових операцій.

Наш президент, на жаль, фактично самоусунувся від вирішення воєнних питань. Вакуум влади, що належить за Конституцією Верховному головнокомандувачу, зайняли угруповання численних штабів, інтригани та пройдисвіти.

Створена за президента Ставка Верховного головнокомандувача не працює. Немає жорсткої координації всіх силових структур, які замикаються прямо на президентові та мають діяти за єдиним задумом заради перемоги. Натомість вони функціонують за задумами високопоставлених клерків Офісу президента. Це, м'яко кажучи, не одне й те саме.

Ми пливемо протягом війни, втрачаючи кожен день сотні людей і десятки квадратних кілометрів територій тільки тому, що загальна безвідповідальність у штабах породжує масову плутанину на фронті. І жодна нова західна зброя не може виправити недоліки в командуванні.

Давно час щось робити, Володимире Олександровичу. Час брати відповідальність на себе. Наступні президентські вибори ви повинні виграти як переможець, тому що в того, хто програв, взагалі немає жодних шансів.

Джерело.

Важливо