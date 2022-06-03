ВС РФ не удалось завершить окружение возле Лисичанска и продолжить наступление, — Генштаб

Украинские защитники на Донбассе за минувшие сутки отбили 5 атак противника. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и технике.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска продолжают активные действия на Донбассе, сосредотачивая усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки украинские защитники отбили отбили пять атак противника и уничтожили 5 танков, 3 артиллерийские системы, 2 единицы бронированной техники, а также сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10". Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 03.06.2022.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Северодонецкое направление

Основные усилия оккупанты прилагают в Луганской области, где идут бои за Северодонецк. Вооруженные силы РФ продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, однако понес потери и был вынужден отойти на предыдущие позиции.

Как сообщают военные эксперты Института по изучению войны (ISW), российские войска продолжают сталкиваться с проблемами при пересечении реки Северский Донец, чтобы завершить окружение в районе Северодонецк-Лисичанск и продолжить продвижение к западу от Лимана в направлении Славянска через Райгородок. Также российские войска провели безуспешные наземные атаки южнее Северодонецка-Лисичанска в Бобровом и Устиновке

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил, что, несмотря на попытки ВС РФ окружить Северодонецк, украинским войскам нет необходимости полностью отходить из города.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии в районе Попасной понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Бахмутское направление

На Бахмутском направлении враг производит обстрелы в районах населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Славянское направление

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Возле Долгенького противник нанес несколько авиаударов силами армейской авиации.

В районе населенных пунктов Богородичное и Долина российские подразделения проводил штурмовые операции, однако, понеся потери от Сил обороны, отошел.

Согласно данным ISW, российские войска, которые пытаются продвинуться к Славянску как из Изюма, так и из Лимана, остаются в значительной степени заторможенными и вряд ли добьются значительного прогресса в ближайшие дни, поскольку большинство российских сил по-прежнему сосредоточены на Северодонецке.

На других направлениях на Донбассе противник активных боевых действий не проводил. По всей линии соприкосновения в Донецкой области российские войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций ВСУ.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, пополняя запасы материальных средств, вооружения и техники на территории РФ. С целью сорвать наступательный темп противника Силы обороны наносят удары из ствольной артиллерии и РСЗО.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия, однако встретил сопротивление и отошел на ранее занятые позиции.

Также в Генштабе отметили, что личный состав подразделений ВС РФ в большой мере деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказу выполнения поставленных командованием российских войск боевых задач.

Важно

100 дней большой войны. Что уже понятно и что еще только предстоит узнать

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают продвижение в Херсонской области. За 2 июня украинские защитники смогли освободить 8 километров оккупированных украинских территорий региона.