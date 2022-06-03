RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Вирішили проводити "спецоперацію" у прискоренішому темпі: Кадиров зустрівся із Шойгу

786
вторгнення Росії в Україну
Кадиров та Шойгу

Глава чеченської республіки заявив, що він обговорив із міністром оборони питання "денацифікації" та "демілітаризації" України.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та голова Чечні Рамзан Кадиров провели зустріч, під час якої домовилися прискорити "спецоперацію" в Україні. Про це Кадиров повідомив у своєму телеграм-каналі.

Як розповів глава чеченської республіки, сторони обговорили питання щодо "денацифікації та демілітаризації" України, а також визначили подальші шляхи взаємодії.

"Сергій Кужугетович визначив нові завдання, що передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у прискоренішому темпі", — стверджує Кадиров.

Водночас він подякував міністру оборони за "високу оцінку роботи" кадировських спецпідрозділів. Взаємодія сторін, на очікування Кадирова, має суттєво підвищити ефективність вирішення завдань, які поставив Путін.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що українські військові ліквідували підполковника Заура Дімаєва із кадировського полку спецпризначення.

За оцінками британської розвідки, війська РФ за 100 днів війни не досягли жодної стратегічної мети.