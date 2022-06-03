Вирішили проводити "спецоперацію" у прискоренішому темпі: Кадиров зустрівся із Шойгу

Глава чеченської республіки заявив, що він обговорив із міністром оборони питання "денацифікації" та "демілітаризації" України.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу та голова Чечні Рамзан Кадиров провели зустріч, під час якої домовилися прискорити "спецоперацію" в Україні. Про це Кадиров повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Як розповів глава чеченської республіки, сторони обговорили питання щодо "денацифікації та демілітаризації" України, а також визначили подальші шляхи взаємодії.

"Сергій Кужугетович визначив нові завдання, що передбачають покращення подальшої тактики. Вжиті заходи дозволять у рази підвищити ефективність наступальних маневрів, що сприяє проведенню спецоперації у прискоренішому темпі", — стверджує Кадиров.

Водночас він подякував міністру оборони за "високу оцінку роботи" кадировських спецпідрозділів. Взаємодія сторін, на очікування Кадирова, має суттєво підвищити ефективність вирішення завдань, які поставив Путін.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що українські військові ліквідували підполковника Заура Дімаєва із кадировського полку спецпризначення.

За оцінками британської розвідки, війська РФ за 100 днів війни не досягли жодної стратегічної мети.