РФ намерена продолжить развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность, — Шойгу

Глава Минобороны РФ сообщил, что ядерный щит был и остается "главным гарантом суверенитета и территориальной целостности" России. Тем временем в системе управления и связи запланировано использование технологий искусственного интеллекта.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва намерена продолжить развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. Об этом сообщает принадлежащий российскому оборонному ведомству телеканал "Звезда".

По словам Шойгу, ядерный щит был и остается "главным гарантом суверенитета и территориальной целостности" России.

Кроме того, министр рассказал, что в планах России на ближайшее время — расширение арсеналов современных ударных средств. А в системе управления и связи запланировано использование технологий искусственного интеллекта.

Напомним, 3 января в ГУР сообщили, что Россия разместила в Крыму носители ядерного оружия. Представитель разведки Андрей Черняк заявил, что оккупанты держат на полуострове самолеты, корабли, подводный лодки и комплексы наземного базирования, которые могут нести ядерные боеприпасы.

9 декабря глава Кремля Владимир Путин сказал, что РФ может нанести ядерный удар первой. Согласно текущей версии доктрины, ядерное оружие — это крайняя мера, на случай угрозы существованию РФ.