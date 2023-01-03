Россия разместила в Крыму носители ядерного оружия, — ГУР

По словам представителя разведка, Россия держит на полуострове самолеты, корабли, подводный лодки и комплексы наземного базирования, которые могут нести ядерные боеприпасы.

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Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что в оккупированном Крыму Россия разместила носители ядерного оружия. Так, в селе Краснокаменка россияне готовили объект "Феодосия-13", где размещаются ядерные боеприпасы. Об этом пишет "Укринформ".

"Речь идет о кораблях, подводных лодках, самолетах и наземных комплексах, которые могут наносить удары ядерными боеприпасами. Потенциально такая возможность у России есть", — рассказал Черняк.

По словам Черняка, украинская разведка следит за перемещениями тактического ядерного оружия России, знает где именно оно находится. Что касается Краснокаменки, то пока трудно сказать, завершили ли россияне все необходимые работы.

Также Черняк заявил, что РФ способна на все.

"Однако надеемся, международное сообщество сможет повлиять на руководство страны-оккупанта, чтобы не привести мир к ядерной катастрофе. Украина также учитывает разные варианты развития событий", — отметил представитель ГУР МО.

Тактическое ядерное оружие

Такой тип вооружения может существовать в виде авиационных бомб, головных частей ракет, а также артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и прочего. Тротиловый эквивалент (мера энерговыделения) тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, иногда бывает и меньше одной килотонны. Издание "BBC", ссылаясь на американскую разведку, пишет, что у РФ есть около 2000 тактических ядерных боеприпасов.

Ранее Фокус писал, что в ВСУ рассказали, сможет ли Украина в ближайшие годы создать "купол" из ПВО. Спикер воздушных сил ВСУ объяснил, что Украина пока не сможет полностью защитить свое небо. Для этого нужны истребители F-16.

Также сообщалось, что эксперты рассказали, почему военные РФ не экономят дроны. По мнению Александра Коваленко и Петра Черника, ВС РФ могли получить новую партию "Шахедов".

Еще напомним, что в Минобороны рассказали, кто противостоит ВСУ в Бахмуте. По словам замминистра обороны Анны Маляр, противник стянул на этом направлении большие силы. Кроме регулярной армии там действует ЧВК "Патриот", которую связывают с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.