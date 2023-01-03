Не только "вагнеровцы": в Минобороны рассказали, кто противостоит ВСУ в Бахмуте

По словам замминистра обороны Анны Маляр, противник стянул на этом направлении большие силы. Кроме регулярной армии там действует ЧВК "Патриот", которую связывают с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

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Для захвата Бахмута в Донецкой области российские оккупанты стянули не только подразделения наемников из "Группы Вагнера". На этом направлении воюют ЧВК "Патриот", которую связывают с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и другие вооруженные формирования противника. Об этом во время телемарафона заявила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ситуация вокруг Бахмута не простая, поскольку россияне сконцентрировали на этом участке большие силы. И кроме подразделений регулярной армии, на этом участке фронта в большом количестве присутствуют наемники.

"То есть необходимо понимать, россияне обладают очень большим людским ресурсом, которые они могут использовать, и они пытаются его привлечь, как на регулярной основе, так и в этих частных армиях", — сказала замминистра.

Маляр отметила, что в целом не стоит недооценивать ресурсы РФ как государства, и даже если противник не может вести военные действия с прежней интенсивностью, для продолжения войны у него достаточно ресурсов.

Что известно о ЧВК "Патриот"

Первые сведения о вооруженном формировании "Патриот" появились после событий в Сирии в 2018 году. По данным обозревателей российского канала "Дождь", ЧВК предположительно напрямую подчиняется Министерству обороны РФ и в нее набирают, в том числе, кадровых российских военнослужащих.

"Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны. Это и действующие специалисты Главного управления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций", — рассказал журналистам генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Примечательно, что за выполнение боевых задач наемникам формирования "Патриот" платят больше, чем "вагнеровцам" — в зависимости от сложности поставленных задач и специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей, а командиры могут получать еще и процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Напомним, согласно отчету разведки Минобороны Великобритании от 3 января, российские подразделения, в том числе и наемники из "Группы Вагнера", не смогут в ближайшее время добиться успеха в районе Бахмута.

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес 30 декабря отметил, что репутация руководителя "Группы Вагнер" Евгения Пригожина полностью зависит от результата в Бахмуте. Если его наемники в конечном итоге будут вынуждены уйти, это будет "ударом" по престижу Пригожина и "психологически" навредит россиянам в целом.