Неудача станет сильным ударом: эксперты рассказали о бессмысленных атаках вагнеровцев под Бахмутом

По словам эксперта, подчиненные бояться рассказывать всю правду Путину, так как беспокоятся за свою безопасность. В то же самое время Путин может специально распределять различные задачи между регулярными войсками и вагнеровцами.

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Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что доверие президента РФ Владимира Путина к Евгению Пригожину и его "группе Вагнера" полностью зависит от битві под Бахмутом. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам Ходжеса, если российские наемники в конечном итоге будут вынуждены уйти из Бахмута или прекратить свои наступательные действия там, это будет "ударом" по престижу Пригожина и "психологически" навредит россиянам в целом.

С другой стороны, как отметил Ходжес, если Россия каким-то образом захватит Бахмут или Украина решит, что это недостаточно важно в военном отношении, российская пропаганда будет максимально "разыгрывать эту карту" для своей аудитории.

Кроме того, профессор и заведующий кафедрой политологии Северо-Западного университета США Уильям Рено заявил, что захват Россией Бахмута будет иметь лишь незначительные тактические последствия.

"Россияне, вероятно, тратят больше боеприпасов, пытаясь захватить город, чем украинские силы тратят на его защиту", — сказал Рино.

По словам эксперта, подчиненные Путина могут быть не совсем откровенны с ним в отношении истинной ситуации в Украине из-за опасений за свою безопасность.

"Как и во многих авторитарных системах, руководство отрезает себя от информации, необходимой для принятия эффективных решений", — сказал Рино.

Также он предположил, что наступление России на Бахмут может отражать попытки Путина сбалансировать бюрократические силы, связанные с министром обороны России Сергеем Шойгу и Пригожиным, и даже с Рамзаном Кадыровым.

"Распределение различных задач на поле боя заставляет эти группы конкурировать друг с другом за президентскую поддержку", — сказал Рино.

Ранее Фокус писал, что аналитики ISW заявили, что наступление ВС РФ в Бахмуте близко к кульминации, "вагнеровцы" истощены. По данным аналитиков, истощение россиян доказывают беспрепятственные визиты в город Владимира Зеленского и Кирилла Буданова. Командование ВСУ считает иначе — говорить о замедлении боев рано, захватчики подтягивают резервы.

Еще напомним, что Россия атаковала Запорожье и Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Местные телеграм-каналы и чиновники сообщили о взрывах и работе систем ПВО.