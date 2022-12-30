Россия атаковала Запорожье и Днепропетровскую область дронами-камикадзе (видео)

Местные телеграм-каналы и чиновники сообщили о взрывах и работе систем ПВО.

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Вечером 29 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область и город Запорожье дронами-камикадзе "Shahed-136". Так, об этом сообщили местные телеграм-каналы и чиновники.

Один из Запорожских телеграм-каналов сообщил, что силы ПВО сбили один из БПЛА оккупантов.

"Сообщают, что в Запорожской области работает ПВО. Один шахид сбит! Пока еще один "шахид" пытается зайти на Вольнянскую. Он был сбит. Работает ПВО…", — сказано в сообщении.

Затем на канале сообщили, что дроны были запущены из оккупированного Бердянска.

Кроме того, глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко также написал у себя в Telegram, что в регионе работают силы ПВО.

"В настоящее время работают Силы обороны Украины", — написал он.

[ + – ] Атака дронами-камикадзе

Также местные телеграм-каналы начали распространять видео, на котором можно услышать, как силы ПВО сбивают Shahed-136 над Днепропетровской областью.

[ + – ] Силы ПВО сбивают дрон-камикадзе Shahed-136

Затем пресс-служба Воздушного командования "Восток" ВСУ в Facebook сообщила, что ночью были уничтожены 9 БПЛА типа "Shahed-136" и 1 "Марлин" в Днепропетровской и Запорожской областях.

[ + – ] Подбитый дрон-камикадзе

Ранее Фокус писал, что журналисты WP рассказали, как успехи ВСУ изменили ход войны. Журналисты заявили, что во время расследования взяли интервью у более чем 35 человек, включая украинских командиров, официальных лиц в Киеве и в боевых частях, а также высокопоставленных американских и европейских военных и политических деятелей.

Также сообщалось, что Ермак рассказал, каким видит конец войны в Украине. Во время общения с журналистами глава ОП также подчеркнул, что в будущем Владимира Путина ждет международный трибунал по типу Нюрнбергского процесса.

Еще напомним, что США отказали Украине в поставке ATACMS, но предложили альтернативу. По информации Politico, украинский лидер настаивал на передаче ВСУ танков, истребителей и ракет. Однако президент США согласился только на поставки ПВО Patriot и новых высокоточных бомб.