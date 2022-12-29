"Мы задаем тренд": Ермак рассказал, каким видит конец войны в Украине (видео)

Во время общения с журналистами глава ОП также подчеркнул, что в будущем Владимира Путина ждет международный трибунал по типу Нюрнбергского процесса.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что после завершения войны Украина займет лидерскую позицию в регионе, а президент Российской Федерации Владимир Путин должен предстать перед судом. Об этом Глава ОП рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Ермак прокомментировал слова бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера о том, что Россия должна распадаться контролировано и желательно чтобы Владимир Путин некоторое время был бы при власти.

"Мы задаем тренд. Несмотря на то, что у нас продолжается война, мы являемся лидерами в нашем регионе. Я уверен, что так будет и после войны", — ответил Ермак

По мнению главы ОП, Украина продолжит становиться сильнее и освобождать свои территории вплоть до установления мира на ее условиях. Ермак упомянул о том, что украинское видение завершения войны было четко озвучено Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии.

Андрей Ермак также отметил, что упомянутый сценарий прекращения войны поддерживается со стороны международного сообщества. Политик подчеркнул, что Украина готова к завершению боевых действий, однако при условии соблюдения ее основных требований.

"Что такое украинские условия? Это стопроцентное возвращение нашей территориальной целостности, компенсация всего того, что захватчики сделали с нашей страной, возвращение всех наших людей, возвращение наших детей, которых незаконно депортировали тысячами", — объясняет Ермак.

[ + – ] Андрей Ермак рассказал о сценариях окончания войны и судьбе Путина. Смотреть 19:34 и 1:06:03

Наталья Мосейчук также поинтересовалась у главы ОП, имеют ли союзники Украины представление о том, как закончит Владимир Путин и готовы ли они к диалогу на данную тему.

"Мне кажется, что его судьба никого не интересует. Мы говорим о трибунале. Размышлять о том, что он думает? Зачем выдумывать или читать комментарии российских политиков", — ответил политик.

Ермак также сравнил нынешний режим Кремля с фашизмом и отметил, что реакцией на агрессию РФ против Украины должен стать международный трибунал по примеру Нюрнбергского процесса.

Ранее Андрей Ермак раскритиковал решение Европейского Союза о введении "потолка цен" на газ из Российской Федерации в $60 за баррель. По мнению главы Офиса президента, подобное ограничение не принесет России существенного урона.

Еще Фокус писал о том, что Конгрессвумен Виктория Спартц обвинила главу ОП Андрея Ермака в преследовании и называет его "де-факто президентом Украины". Она также обратилась в ФБР с просьбой провести расследование по поводу возможных попыток вмешательства в ее выборы со стороны украинской власти.