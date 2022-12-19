Должно быть эмбарго: Ермак объяснил, что не так с ценой на российский газ

Глава Офиса президента считает, что цена около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа не принесет России ощутимого урона, как того следовало бы ожидать.

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Андрей Ермак раскритиковал решение Европейского Союза о введении "потолка цен" на газ из Российской Федерации. Об этом глава Офиса президента написал в своем Телеграм-канале.

"Потолок цен на российский газ… Должно быть эмбарго, если мы на самом деле выступаем за справедливость", — написал Ермак.

Эмбарго — это торгово-экономические ограничения, наложенные государством как санкции в отношении другого государства.

Как Евросоюз ранее установил "потолок цен" на российскую нефть

В четверг, 1 декабря, Евросоюз установил новую цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Европейская комиссия в четверг, 1 декабря, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть. Эта ограничительная мера должна привести к тому, что цены на российскую нефть будут значительно ниже международного эталона Brent, который в четверг торгуется на уровне около $88 за баррель.

В конце дня стало известно, что страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60. Кроме того, был разработан дополнительный корректирующий механизм, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.

Процесс тормозила Польша, которая настаивала на цене около $30 за баррель. Однако позже Варшава согласилась на цену, одобренную большинством стран-членов Евросоюза.

Во вторник, 13 декабря, СМИ сообщили, что в ответ на это Кремль планируют запретить продажу нефти, если:

в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку;

если в контракте потолок цен на нефть фигурирует как условие, либо устанавливаются референтные цены, равные потолку (его установили на отметке 60 долларов за баррель).

Напомним, страны Европейского Союза пришли к компромиссу в вопросе установления потолка цен на газ в размере 180 евро/мегаватт-час, что составляет около 2000 евро за 1 тыс. кубометров газа. Ограничение вступит в силу 15 февраля 2023 года.

Фокус также писал, что 5 декабря начало действовать нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.