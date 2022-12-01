$60 за баррель: Евросоюз предварительно установил новую цену на российскую нефть

Пока процесс тормозит Польша, которая требуют установить ценник не выше $30 за баррель.

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Еврокомиссия предложила странам Евросоюза одобрить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Европейская комиссия в четверг, 1 декабря, обратилась к 27 государствам-членам блока с просьбой утвердить потолок цен на российскую нефть. Эта ограничительная мера должна привести к тому, что цены на российскую нефть будут значительно ниже международного эталона Brent, который в четверг торгуется на уровне около $88 за баррель.

В конце дня стало известно, что страны ЕС предварительно согласовали лимит цен на нефть из России на уровне $60. Кроме того, был разработан дополнительный корректирующий механизм, который должен держать предельную цену на российскую нефть на уровне как минимум на 5% ниже рыночной.

Однако для того, чтоб решение стало окончательным и вступило в силу, необходимо согласия Польши. Страна требуют установить ценник не выше $30 за баррель.

В свою очередь замглавы Минфина США считает, что ЕС сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

Заметим, что на инициативу Еврокомиссии сразу отреагировали биржевые показатели. Так, 1 декабря нефти Brent превысила $89 за баррель впервые с 23 ноября. По данным биржи на 17:25 мск, стоимость Brent замедлила рост до $88,72 за баррель.

Предельная цена на российскую нефть: что по этому поводу сказал президент Украины

Несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю учредительного саммита зерновой инициативы Grain from Ukraine заявил, что цены на российскую нефть необходимо ограничить на уровне $30-40 за баррель.

По его словам, это нужно для того, чтобы россия не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

"Ограничение, которое сегодня рассматривается, составляет около 65 долларов. Я считаю, что оно искусственное: Россия заработает те десятки миллиардов. Хотелось бы, чтобы эти санкции в отношении прайскепов — ограничение цены на нефть — сработали не политически, а реально", — сказал Зеленский. .

Напомним, ранее США назвали предельную цену российской нефти. По словам главы американского Минфина Джанет Йеллен, Москва еще 7 лет назад готова была добывать и продавать черное золото по 60 долларов. Российская нефть Urals сейчас стоит около 75 долларов за баррель.

Напомним, что 6 октября Евросоюз ввел 8-й пакет санкций против России. В нем заложили основы для ограничений цен на российскую нефть. В ЕС считают, что санкции "растопили" возможности РФ финансировать полномасштабную войну в Украине.