Росія атакувала Запоріжжя та Дніпропетровську область дронами-камікадзе (відео)

Місцеві телеграм-канали та чиновники повідомили про вибухи та роботу систем ППО.

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Увечері 29 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область та місто Запоріжжя дронами-камікадзе Shahed-136. Так, про це повідомили місцеві телеграм-канали та чиновники.

Один із Запорізьких телеграм-каналів повідомив, що сили ППО збили один із БПЛА окупантів.

"Повідомляють, що на Запоріжжі працює ППО. Один шахід збитий! Поки що ще один "шахід" намагається зайти на Вільнянську. Він був збитий. Працює ППО…", — сказано в повідомленні.

Потім на каналі повідомили, що дрони були запущені з окупованого Бердянська.

Крім того, голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко також написав у себе в Telegram, що в регіоні працюють сили ППО.

"Наразі працюють Сили оборони України", — написав він.

[ + – ] Атака дронами-камікадзе

Також місцеві телеграм-канали почали розповсюджувати відео, на якому можна почути, як сили ППО збивають Shahed-136 над Дніпропетровською областю.

[ + – ] Сили ППО збивають дрон-камікадзе Shahed-136

Потім пресслужба Повітряного командування "Схід" ЗСУ у Facebook повідомила, що вночі було знищено 9 БПЛА типу "Shahed-136" та 1 "Марлін" у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

[ + – ] Підбитий дрон-камікадзе

Раніше Фокус писав, що журналісти WP розповіли, як успіхи ЗСУ змінили хід війни. Журналісти заявили, що під час розслідування взяли інтерв'ю у більш ніж 35 осіб, включаючи українських командирів, офіційних осіб у Києві та бойових частинах, а також високопоставлених американських та європейських військових та політичних діячів.

Також повідомлялося, що Єрмак розповів, яким бачить кінець війни в Україні. Під час спілкування з журналістами глава ВП також наголосив, що в майбутньому Володимира Путіна чекає міжнародний трибунал на кшталт Нюрнберзького процесу.

Ще нагадаємо, що США відмовили Україні у постачанні ATACMS, але запропонували альтернативу. За інформацією Politico, український лідер наполягав на передачі ЗСУ танків, винищувачів та ракет. Проте президент США погодився лише на постачання ППО Patriot та нових високоточних бомб.