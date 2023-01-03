Эксперты рассказали, почему военные РФ не экономят дроны: есть несколько причин

По мнению Александра Коваленко и Петра Черника, ВС РФ могли получить новую партию "Шахедов".

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко и военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник поделились своими мыслями относительно того, почему российские военные используют беспилотники в столь больших количествах. Об этом они рассказали в комментарии ТСН.ua.

По мнению Коваленко, БПЛА иранского производства, которые массово закупила Россия, ранее нуждались в доработке топливной системы из-за декабрьских морозов. Но сейчас, когда холода отступили, время на инновации не тратятся, и дроны просто пускают в атаку. Второй фактор, считает Александр, психологический — российские военные продолжают политику террора и запугивания. Третий Фактор, который назвал обозреватель, — это может быть то, что в ВС РФ уверены в поставках новых партий "Шахед".

Петр Черник тоже полагает, что россияне получат, или уже получили, партию ударных дронов типа Shahed, поэтому используют устройства, не жалея. Черник акцентировал внимание на том, что применение БПЛА может свидетельствовать о том, что у ВС РФ заканчиваются запасы ракет. Поэтому дроны не экономят, в отличие от ракет. Петр подчеркнул, что в России нет таких производственных мощностей, которые бы позволяли делать ракеты большими партиями, чтобы военные имели возможность запускать по 20-30 шт. в сутки ежедневно. По его словам, российский ВПК может выпускать по 40 ракет в месяц. Производство замедлили санкции, из-за которых россиянам теперь сложнее получать доступ к электронике двойного или военного назначения.

Фокус сообщал недавно о том, почему дроны российского производства все реже и реже можно увидеть в небе над Украиной.