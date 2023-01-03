"Армия РФ деградировала": эксперт заявил об ухудшении российских дронов

Россияне израсходовали свои самые массовые беспилотники и обратились за помощью к Ирану.

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Количество и качество беспилотников в российской армии постепенно ухудшается, тогда как Украина улучшает свои технологии. Об этом основатель проекта Drone.ua Валерий Яковенко рассказал в интервью Gazeta.ua.

В начале полномасштабной войны большие опасения вызывало значительное количество дронов, состоящих на вооружении российских войск. Было впечатление, что Украина и Россия имеют примерно одинаковый технологический уровень, но у последней было огромное численное преимущество. В реальности же ситуация оказалась иной.

"Спустя несколько месяцев увидели, что пока украинская армия эволюционировала, ежемесячно получая новые образы оборонного вооружения, российская — деградировала", — отметил Валерий Яковенко. — "Оборудование, которое было на их складах, терялось или повреждалось. А восстанавливать его в условиях санкций очень тяжело, если возможно".

Одним из самых массовых дронов российского производства является разведывательный беспилотный самолет "Орлан-10" с радиусом действия до 120 км и временем полета до 16,5 ч. Как сообщил Яковенко, несмотря на примитивность, такие аппараты представляли угрозу, но со временем украинские военные научились их сбивать, обнаруживая по тепловому следу.

Когда у российских военных осталось очень мало "Орланов", они принялись использовать другие, менее популярные, модели. По словам эксперта, в России есть много разных производителей, которые собирают летательные аппараты из иностранных деталей. Иногда они просто меняют наклейки, выдавая китайские или иранские дроны за свои. Россияне изготавливают преимущественно корпусы, а электронику зачастую ставят импортную, поэтому сейчас не могут обеспечить армию достаточным количеством БПЛА из-за дефицита комплектующих.

Признаком нехватки и ухудшения качества является покупка Россией беспилотников у Ирана. ВС РФ получают низкотехнологичные дроны-камикадзе, но их тоже не хватает. Многие компании отказываются сотрудничать с россиянами, опасаясь наказания со стороны США.

В интервью Валерий Яковенко также оценил эффективность новых украинских дронов. Разработчики наладили производство БПЛА как в Украине, так и за границей, учитывая потребности ВСУ.