"Армія РФ деградувала": експерт заявив про погіршення російських дронів

Росіяни витратили свої масові безпілотники і звернулися за допомогою до Ірану.

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Кількість та якість безпілотників у російській армії поступово погіршується, тоді як Україна покращує свої технології. Про це засновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.

На початку повномасштабної війни великі побоювання викликала значна кількість дронів, які перебувають на озброєнні російських військ. Було враження, що Україна та Росія мають приблизно однаковий технологічний рівень, але остання мала величезну чисельну перевагу. Насправді ж ситуація виявилася іншою.

"За кілька місяців побачили, що поки українська армія еволюціонувала, щомісяця отримуючи нові образи оборонного озброєння, російська — деградувала", — зазначив Валерій Яковенко. — "Обладнання, яке було на їхніх складах, губилося чи пошкоджувалося. А відновлювати його в умовах санкцій дуже важко, якщо можливо".

Одним із наймасовіших дронів російського виробництва є розвідувальний безпілотний літак "Орлан-10" з радіусом дії до 120 км і часом польоту до 16,5 год. Як повідомив Яковенко, попри примітивність, такі апарати становили загрозу, але згодом українські військові навчилися їх збивати, виявляючи за тепловим слідом.

Коли у російських військових залишилося дуже мало "Орланів", вони почали використовувати інші, менш популярні моделі. За словами експерта, у Росії є багато різних виробників, які збирають літальні апарати з іноземних деталей. Іноді вони просто змінюють наклейки, видаючи китайські чи іранські дрони за свої. Росіяни виготовляють переважно корпуси, а електроніку найчастіше ставлять імпортну, тому зараз не можуть забезпечити армію достатньою кількістю БПЛА через дефіцит деталей для комплектування.

Ознакою нестачі та погіршення якості є купівля Росією безпілотників у Ірану. ЗС РФ отримують низькотехнологічні дрони-камікадзе, але їх також не вистачає. Багато компаній відмовляються співпрацювати з росіянами, побоюючись покарання США.

В інтерв'ю Валерій Яковенко також оцінив ефективність нових українських дронів. Розробники налагодили виробництво БПЛА як в Україні, так і за кордоном з огляду на потреби ЗСУ.