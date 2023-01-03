"Пристосовані для військових": експерт оцінив ефективність нових українських дронів

Деякі українські команди виробляють БПЛА у більших кількостях, ніж іноземні компанії, і вони приносять користь ЗСУ.

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З початку повномасштабної війни українці почали активно розробляти безпілотники для забезпечення Збройних сил України. Засновник проєкту Drone.ua Валерій Яковенко розповів в інтерв'ю виданню Gazeta.ua про особливості українських дронів.

За його словами, ефективність вітчизняних безпілотників є дуже високою, оскільки розробники безпосередньо консультуються з військовими. У разі потреби виробники допрацьовують свої апарати з огляду на потреби армії, тому навіть спочатку неефективні моделі приносять велику користь.

"Зараз дрони, створені українськими командами, цікаві та пристосовані до потреб військових", — наголосив експерт. — "Деякі українські виробники вже стали набагато масовішими, ніж інші європейські чи дальші іноземні колеги".

Валерій Яковенко додав, що на сьогодні діють понад 50 українських виробників БПЛА. Українці збирають безпілотники не лише у нашій країні, а й у сусідніх країнах, щоб убезпечити виробництво від російських ударів. При цьому вони намагаються формувати адекватні ціни.

"У цьому процесі приблизно половина обладнання — українське або таке, що має стосунок до України. Решта — європейські, американські та зрідка азійські розробки", — поділився Валерій Яковенко.

Незважаючи на розвиток вітчизняного виробництва, більшу частину "флоту" ЗСУ, як і раніше, складають дешеві китайські дрони комерційного типу, які використовуються для розвідки. В Україні почали створювати свої ударні дрони з керованим озброєнням, що нагадують турецькі Bayraktar, але інформація про них розголошується рідко. Одним із таких прикладів є "Сокіл-300" від КБ "Луч". Існують також дрони-камікадзе такі, як американські Switchblade.

"Щодо бойових дронів, цей напрямок дуже ефективний, але непублічний. Не можемо отримати достовірної інформації про те, як і що використовували чи не використовували вглибині Росії під час ударів 5 та 26 грудня. Про це дізнаємося згодом", — прокоментував Яковенко.

Раніше Валерій Яковенко розповів, як змінилося виробництво дронів в Україні після початку війни. Він повідомив, що українські підприємства змогли налагодити масовий випуск розвідувальних апаратів, але ударні робити складніше.