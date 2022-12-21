"Відбулася революція": експерт розповів, як змінилося виробництво БПЛА в Україні

Українці змогли налагодити масовий випуск розвідувальних дронів, але з ударними ситуація складніша.

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В Україні вже є інноваційне обладнання, яке дозволяє швидко виготовляти нові вітчизняні безпілотники. Про це засновник проекту Drones.ua Валерій Яковенко розповів в інтерв'ю агентству УНІАН.

На початку вторгнення Росії українські підприємства не могли масово передавати дрони ЗСУ, а в країні існувало лише кілька готових моделей. Через 9 місяців війни ситуація кардинально змінилася — лише за останній місяць українська армія використала понад десяток нових зразків БПЛА.

Як розповів Валерій Яковенко, за останні два місяці в Україні "відбулася революція". Міністерства оборони та цифрової трансформації включились у роботу та стимулюють роботу українських розробників. Одні компанії значно просунулися у створенні власних безпілотників, інші оцінили ринок і зосередили зусилля на окремих елементах: системах автопілота, радіозв'язку, боєприпасах.

Дуже багато дронів знаходяться на стадії розробки, але вже є чимало готових. На думку експерта, в Україні вже запущено масове виробництво дронів для аеророзвідки, які виступають "очима" ЗСУ. Щодо ударних дронів ситуація інша, адже вони вимагають більш складного обладнання.

"Їх виробництво також розвивається в Україні. І тут ми також згодом побачимо революційні зміни", — поділився інформацією фахівець із безпілотних технологій.

Найчастіше підприємства утворюють волонтери, об'єднані спільною ідеєю чи хобі — вони самі шукають засоби для виробництва. Деякі команди діють усередині ЗСУ, зібравши військових із різних підрозділів та створивши своєрідний центр розробок. Вже досвідчені розробники вигадують нові ідеї та проекти, наприклад, окрім великих дронів випускають апарати меншого радіусу дії, необхідні військовим для розвідки.

"Прикладом розробки таких груп є вже відомий розвідувальний дрон "Shark", який працює на дистанції до 50 кілометрів. Його розробниками стала команда української компанії Ukrspecsystems", — додав Валерій Яковенко.

Він також виділив український безпілотник "Сокіл-300", який останнім часом часто згадується у новинах. Валерій Яковенко вважає, що цей літальний апарат посилить можливості ЗСУ у різних напрямках, адже має велику дальність дії, що дозволяє діяти у глибокому тилу Росії. Він може вести як розвідку, так і завдавати ударів за допомогою різного озброєння.

Валерій Яковенко також нагадав про те, що ЗСУ прийняли на озброєння БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise від команди "Аеродрон". Вони можуть довго літати та перевозити величезну вагу.

Раніше Валерій Яковенко розкрив переваги українського дрону "Сокіл-300" від КБ "Промінь". За його інформацією, безпілотник може долати дистанцію до 3000 км залежно від навантаження, що дозволить ЗСУ завдавати ударів навіть по Росії.