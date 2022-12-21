"Произошла революция": эксперт рассказал, как изменилось производство БПЛА в Украине

Украинцы смогли наладить массовый выпуск разведывательных дронов, но с ударными ситуация сложнее.

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В Украине уже есть инновационное оборудование, которое позволяет быстро производить новые отечественные беспилотники. Об этом основатель проекта Drones.ua Валерий Яковенко рассказал в интервью агентству "УНІАН".

В начале вторжения России украинские предприятия не могли массово передавать дроны ВСУ, а в стране существовали лишь несколько готовых моделей. Спустя 9 месяцев войны ситуация кардинально изменилась — только за последний месяц украинская армия приняла на вооружение более десятка новых образцов БПЛА.

Как рассказал Валерий Яковенко, за последние два месяца в Украине "произошла революция". Министерства обороны и цифровой трансформации включились в работу и стимулируют работу украинских разработчиков. Одни команды значительно продвинулись в создании собственных беспилотников, другие же оценили рынок и сосредоточили усилия на отдельных элементах: системах автопилота, радиосвязи, боеприпасах.

Очень много дронов находятся на стадии разработки, но уже существует немало готовых. По мнению эксперта, в Украине уже запущено массовое производство дронов для аэроразведки, которые выступают "глазами" ВСУ. В случае с ударными дронами ситуация иная, ведь они требуют более сложного оборудования.

"Их производство также развивается в Украине. И здесь мы также со временем увидим революционные перемены", — поделился информацией специалист по беспилотным технологиям.

Очень часто предприятия образуют волонтеры, объединенные общей идеей или хобби — они сами ищут средства для производства. Некоторые команды действуют внутри ВСУ, собрав военных из разных подразделений и создав своеобразный центр разработок. Уже опытные разработчики придумывают новые идеи и проекты, например, помимо крупных дронов выпускают аппараты меньшего радиуса действия, необходимые военным для разведки.

"Примером разработки таких групп является уже известный разведывательный дрон "Shark", работающий на дистанции до 50 километров. Его разработчиками стала команда украинской компании Ukrspecsystems", — добавил Валерий Яковенко.

Он также выделил украинский беспилотник "Сокол-300", который в последнее время часто упоминается в новостях. Валерий Яковенко считает, что этот летательный аппарат усилит возможности ВСУ в разных направлениях, ведь имеет большую дальность действия, позволяющую действовать в глубоком тылу России. Он может как вести разведку, так и наносить удары с помощью различного вооружения.

Валерий Яковенко также напомнил о том, что ВСУ приняли на вооружение БПЛА D-80 Discovery и E-300 Enterprise от команды "Аэродрон". Они могут долго летать и перевозить огромный вес.

Ранее Валерий Яковенко раскрыл преимущества украинского дрона "Сокол-300" от КБ "Луч". По его информации, беспилотник может преодолевать дистанцию до 3000 км в зависимости от нагрузки, что позволит ВСУ наносить удары даже по России.