ВСУ разрешили использовать БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise: чем они помогут (видео)

Предприятие AeroDrone предложило Минобороны коммерческие беспилотники, которые будут выполнять боевые задачи.

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Два дрона от украинской компании AeroDrone получили разрешение на эксплуатацию в Вооруженных силах Украины: D-80 Discovery и E-300 Enterprise. Об этом представитель организации Дмитрий Шимкив написал 8 декабря на своей странице в Facebook.

Украинец Юрий Педерий основал AeroDrone в 2018 году — компания специализировалась на разработке аграрных беспилотников для опрыскивания полей. Теперь же дроны послужат ВСУ для выполнения различных боевых задач на войне.

"Большое спасибо команде Министерство обороны Украины и лично Резников Алексей, Владимиру Гаврилову, Александр Лиев; командованию ССО ВСУ, представителям Генерального штаба ВСУ и всем, кто помогал в этом процессе. Уровень привлечения и содействия беспрецедентен, команда Александра Лиева совершила революцию в процессах для украинских разработчиков БпАК. Дальше подконтрольная эксплуатация и серийное производство!" — отметил Дмитрий Шимкив.

[ + – ] Cвидетельства о регистрации БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise Фото: Facebook

БПЛА D-80 Discovery

Дрон является многоцелевой платформой, способной нести полезную нагрузку весом до 80 кг. Изначально дрон предназначен для поиска боеприпасов и разминирования полей, но может также применяться для ведения разведки, наблюдения, указания целей и бомбардировки.

Он оснащен магнитометром, который позволяет проводить съемку с воздуха и обнаруживать опасные объекты как на суше, так и под водой. Конструкция позволяет установить датчики на расстоянии 25 см или 50 см, обеспечивая ширину захвата 2,5 м и более. Камеры позволяют сделать до 25 тысяч снимков за одни полет в высоком разрешении и с разными уровнями масштабирования. Может быть оснащен дополнительно оснащен транспондером, видеопередатчиками, спутниковой связью.

[ + – ] БПЛА D-80 Discovery от AeroDrone Фото: Скриншот

D-80 Discovery летает автономно по заданным координатам, автоматически взлетая, приземляясь и применяя полезную нагрузку в определенных точках. К примеру, оператор может запрограммировать сброс бомб на позицию противника, а в случае необходимости — перехватить управление и повести аппарат вручную. AeroDrone также предоставляет ПО, которое помогает отслеживать пройденный путь, фильтровать и компенсировать необработанные данные, и экспортирует данные в различные форматы для дальнейшей обработки.

Характеристики Discovery DR-60:

Дальность полета: 900 км

Продолжительность полета: до 9 часов

Скорость: до 120 км/ч

Максимальная высота: 2 км

Время развертывания: 30 минут

Двигатель: бензиновый двухтактный объемом 250 куб. см

Взлетный вес: 170 кг

Топливный бак: 30 л

Дрон E-300 Enterprise

БПЛА задуман как беспилотник для доставки посылок. Его подробные характеристики не раскрываются, известно лишь, что беспилотник прошел испытания и выдерживает полезную нагрузку до 300 кг, разгоняясь до 150 км/ч.

Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что за месяц ВСУ приняли в эксплуатацию 7 украинских беспилотников. Это позволит военным подразделениям принимать БПЛА в штат и использовать их на поле боя. Глава Минобороны объяснил, что правительство значительно упростило процедуру утверждения, которая раньше занимала около двух лет.