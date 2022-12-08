ВСУ за месяц приняли в эксплуатацию 7 украинских беспилотников, — Резников

Минобороны значительно ускорило процедуру допуска, которая раньше занимала около 2 лет. Теперь разработчикам достаточно показать, что дроны соответствуют ТТХ.

Related video

За месяц Вооруженные силы Украины приняли на вооружение семь моделей отыечественных беспилотников. Об этом Министр обороны Алексей Резников отчитался на своей странице в Facebook.

Как объяснил министр, допуск к эксплуатации означает, что Министерство обороны может закупать беспилотники, а ВСУ — принимать их в штат и использовать по назначению. Раньше процедура утверждения занимала около двух лет, однако теперь дроны принимают на вооружение очень быстро, если они имеют подходящие тактико-технические характеристики (ТТХ). В настоящее время Минобороны рассматривает еще 19 заявок о принятии БПЛА украинского производства, и должно принять окончательное решение по ним до конца 2022 года.

"Раньше армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства", — подчеркнул Алексей Резников.

Он напомнил, что 30 сентября правительство Украины приняло постановление №1097, которое внесло изменения в порядок поставки в армию вооружения, техники и боеприпасов в военное время, а также проведение мероприятие по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также сдерживания российской агрессии. Это решение значительно упростило допуск различного вооружения и техники к эксплуатации в ВСУ, в первую очередь — беспилотных летательных аппаратов.

Чтобы еще больше упростить процесс, Минобороны запустили сайт для производителей дронов, где каждая команда с готовыми аппаратами на руках может подать в Минобороны заявку на допуск к эксплуатации изделия в украинской армии. Минобороны закупает разрешенные БПЛА за бюджетные средства, но разработчики могут найти ресурсы для создания техники благодаря волонтерам и платформе United24.

"Старожилы украинского ВПК говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли представить", — сообщил Алексей Резников.

Ранее писали, какие военные дроны изготавливает Украина и как их используют ВСУ. На вооружении состоят уже десятки моделей, которые помогают вести разведку и атаковать российские войска на передовой.