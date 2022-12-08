ВСУ за месяц приняли в эксплуатацию 7 украинских беспилотников, — Резников
Минобороны значительно ускорило процедуру допуска, которая раньше занимала около 2 лет. Теперь разработчикам достаточно показать, что дроны соответствуют ТТХ.
За месяц Вооруженные силы Украины приняли на вооружение семь моделей отыечественных беспилотников. Об этом Министр обороны Алексей Резников отчитался на своей странице в Facebook.
Как объяснил министр, допуск к эксплуатации означает, что Министерство обороны может закупать беспилотники, а ВСУ — принимать их в штат и использовать по назначению. Раньше процедура утверждения занимала около двух лет, однако теперь дроны принимают на вооружение очень быстро, если они имеют подходящие тактико-технические характеристики (ТТХ). В настоящее время Минобороны рассматривает еще 19 заявок о принятии БПЛА украинского производства, и должно принять окончательное решение по ним до конца 2022 года.
"Раньше армия принимала в эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Для сравнения: за последние 30 дней к эксплуатации в ВСУ допущено 7 образцов БПЛА украинского производства", — подчеркнул Алексей Резников.
Он напомнил, что 30 сентября правительство Украины приняло постановление №1097, которое внесло изменения в порядок поставки в армию вооружения, техники и боеприпасов в военное время, а также проведение мероприятие по обеспечению национальной безопасности и обороны, а также сдерживания российской агрессии. Это решение значительно упростило допуск различного вооружения и техники к эксплуатации в ВСУ, в первую очередь — беспилотных летательных аппаратов.
Чтобы еще больше упростить процесс, Минобороны запустили сайт для производителей дронов, где каждая команда с готовыми аппаратами на руках может подать в Минобороны заявку на допуск к эксплуатации изделия в украинской армии. Минобороны закупает разрешенные БПЛА за бюджетные средства, но разработчики могут найти ресурсы для создания техники благодаря волонтерам и платформе United24.
"Старожилы украинского ВПК говорят, что это революция, что-то такое, чего они не могли представить", — сообщил Алексей Резников.
Ранее писали, какие военные дроны изготавливает Украина и как их используют ВСУ. На вооружении состоят уже десятки моделей, которые помогают вести разведку и атаковать российские войска на передовой.