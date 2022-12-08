ЗСУ за місяць прийняли в експлуатацію 7 українських безпілотників, — Резніков

Міноборони значно прискорило процедуру допуску, яка раніше займала майже два роки. Тепер розробникам достатньо показати, що дрони відповідають ТТХ.

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За місяць Збройні сили України використали сім моделей звичайних безпілотників. Про це Міністр оборони Олексій Резніков прозвітував на своїй сторінці у Facebook.

Як пояснив міністр, допуск до експлуатації означає, що Міністерство оборони може закуповувати безпілотники, а ЗСУ приймати їх у штат і використовувати за призначенням. Раніше процедура затвердження займала майже два роки, проте тепер дрони використовують дуже швидко, якщо вони мають відповідні тактико-технічні характеристики (ТТХ). Наразі Міноборони розглядає ще 19 заявок про прийняття БПЛА українського виробництва, і має ухвалити остаточне рішення щодо них до кінця 2022 року.

"Раніше армія приймала в експлуатацію 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації у ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва", — наголосив Олексій Резніков.

Він нагадав, що 30 вересня уряд України ухвалив постанову №1097, яка внесла зміни до порядку постачання в армію озброєння, техніки та боєприпасів у воєнний час, а також проведення заходу щодо гарантування національної безпеки й оборони, а також стримування російської агресії. Це рішення значно спростило допуск різного озброєння і техніки до експлуатації у ЗСУ, насамперед безпілотних літальних апаратів.

Щоб ще більше спростити процес, Міноборони запустили сайт для виробників дронів, де кожна команда з готовими апаратами на руках може подати в Міноборони заявку на допуск до експлуатації виробу в українській армії. Міноборони закуповує дозволені БПЛА за бюджетні кошти, але розробники можуть знайти ресурси для створення техніки завдяки волонтерам і платформі United24.

"Старожили українського ВПК кажуть, що це революція, щось таке, чого вони не могли уявити", — повідомив Олексій Резніков.

Раніше писали, які військові дрони виготовляє Україна та як їх використовують ЗСУ. На озброєнні перебувають уже десятки моделей, які допомагають вести розвідку й атакувати російські війська на передовій.