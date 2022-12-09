ЗСУ дозволили використовувати БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise: чим вони допоможуть (відео)

Підприємство AeroDrone запропонувало Міноборони комерційні безпілотники, які виконуватимуть бойові завдання.

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Два дрони від української компанії AeroDrone отримали дозвіл на експлуатацію в Збройних силах України: D-80 Discovery та E-300 Enterprise. Про це представник організації Дмитро Шимків написав 8 грудня на своїй сторінці у Facebook.

Українець Юрій Педерій заснував AeroDrone у 2018 році — компанія спеціалізувалася на розробці аграрних безпілотників для обприскування полів. Тепер дрони послужать ЗСУ для виконання різних бойових завдань на війні.

"Велике дякую команді Міністерства оборони України й особисто Рєзнікову Олексію, Володимиру Гаврилову, Олександру Лієву; командуванню ССО ЗСУ, представникам Генерального штабу ЗСУ та всім, хто допомагав у цьому процесі. Рівень залучення та сприяння безпрецеденний, команда Олександра Лієва здійснила революцію в процесах для українських розробників БпАК. Далі підконтрольна експлуатація та серійне виробництво!" — зазначив Дмитро Шимків.

[ + – ] Відомості про реєстрацію БПЛА D-80 Discovery та E-300 Enterprise Фото: Facebook

БПЛА D-80 Discovery

Дрон є багатоцільовою платформою, здатною нести корисне навантаження вагою до 80 кг. В основному дрон призначений для пошуку боєприпасів і розмінування полів, але може також застосовуватися для ведення розвідки, спостереження, вказівки цілей і бомбардування.

Він оснащений магнітометром, який дозволяє проводити зйомку з повітря та виявляти небезпечні об'єкти як на суші, так і під водою. Конструкція дозволяє встановити датчики на відстані 25 см або 50 см забезпечуючи ширину захоплення 2,5 м і більше. Камери дозволяють зробити до 25 тисяч знімків за один політ у високій роздільній здатності та з різними рівнями масштабування. Може бути оснащений додатково з транспондером, відеопередавачами, супутниковим зв'язком.

[ + – ] БПЛА D-80 Discovery від AeroDrone Фото: Скриншот

D-80 Discovery літає автономно за заданими координатами, автоматично злітаючи, приземляючись і застосовуючи корисне навантаження в певних точках. Наприклад, оператор може запрограмувати скидання бомб на позицію противника, а в разі потреби перехопити керування та повести апарат вручну. AeroDrone також надає ПЗ, яке допомагає відстежувати пройдений шлях, фільтрувати й компенсувати необроблені дані та експортує дані в різні формати для подальшої обробки.

Характеристики Discovery DR-60:

Дальність польоту: 900 км

Тривалість польоту: до 9 годин

Швидкість: до 120 км/год

Максимальна висота: 2 км

Час розгортання: 30 хвилин

Двигун: бензиновий двотактний об'ємом 250 куб. см

Злітна вага: 170 кг

Паливний бак: 30 л

Дрон E-300 Enterprise

БПЛА задуманий як безпілотник для доставки посилок. Його докладні характеристики не розкриваються, відомо лише, що безпілотник пройшов випробування та витримує корисне навантаження до 300 кг, розганяючись до 150 км/год.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що за місяць ЗСУ прийняли в експлуатацію 7 українських безпілотників. Це дозволить військовим підрозділам приймати БПЛА до штату й використовувати їх на полі бою. Глава Міноборони пояснив, що уряд значно спростив процедуру затвердження, яка раніше займала близько двох років.