"Приспособлены для военных": эксперт оценил эффективность новых украинских дронов

Некоторые украинские команды производят БПЛА в больших количествах, чем иностранные компании, и они приносят пользу ВСУ.

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С начала полномасштабной войны украинцы начали активно разрабатывать свои беспилотники для обеспечения Вооруженных сил Украины. Основатель проекта Drone.ua Валерий Яковенко рассказал в интервью изданию Gazeta.ua об особенностях украинских дронов.

По его словам, эффективность отечественных беспилотников очень высока, поскольку разработчики напрямую консультируются с военными. В случае необходимости производители дорабатывают свои аппараты, учитывая потребности армии, поэтому даже изначально неэффективные модели приносят большую пользу.

"Сейчас дроны, созданные украинскими командами, интересны и приспособлены к потребностям военных", — подчеркнул эксперт. — "Некоторые украинские производители уже стали намного более массовыми, чем европейские или более дальние иностранные коллеги".

Валерий Яковенко добавил, что на сегодняшний день действуют более 50-ти украинских производителей БПЛА. Украинцы собирают беспилотники не только в нашей стране, но и в соседних странах, чтобы обезопасить производство от российских ударов. При этом они пытаются формировать адекватные цены.

"В этом процессе примерно половина оборудования — украинское или имеющее отношение к Украине. Остальное — европейские, американские или, изредка, азиатские разработки", — поделился Валерий Яковенко.

Несмотря на развитие отечественного производства, большую часть "флота" ВСУ по-прежнему составляют дешевые китайские дроны коммерческого типа, которые используются для разведки. В Украине начали создавать свои ударные дроны с управляемым вооружением, напоминающие турецкие Bayraktar, но информация о них разглашается редко. Одним из таких примеров является "Сокол-300" от КБ "Луч". Существуют также дроны-камикадзе такие, как американские Switchblade.

"Относительно боевых дронов, это направление очень эффективно, но непублично. Не можем получить достоверной информации о том, как и что использовали или не использовали в глубине России во время ударов 5 и 26 декабря. Об этом узнаем позже", — прокомментировал Яковенко.

Ранее Валерий Яковенко рассказал, как изменилось производство дронов в Украине после начала войны. Он сообщил, что украинские предприятия смогли наладить массовый выпуск разведывательных аппаратов, но ударные производить сложнее.