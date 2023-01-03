Експерти розповіли, чому військові РФ не економлять дрони: є кілька причин

На думку Олександра Коваленка та Петра Черника, ЗС РФ могли отримати нову партію "Шахедів".

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко та військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник поділилися своїми думками щодо того, чому російські військові використовують безпілотники в такій великій кількості. Про це вони розповіли у коментарі ТСН.ua.

На думку Коваленка, БПЛА іранського виробництва, які масово закупила Росія, раніше потребували доопрацювання паливної системи через грудневі морози. Але зараз, коли холод відступив, час на інновації не витрачається, і дрони просто пускають в атаку. Другий чинник, вважає Олександр, психологічний — російські військові продовжують політику терору та залякування. Третій фактор, який назвав оглядач, — це може бути те, що у ЗС РФ впевнені у постачанні нових партій "Шахед".

Петро Черник теж вважає, що росіяни отримають, або вже отримали, партію ударних дронів типу Shahed, тому використовують пристрої, не шкодуючи. Черник наголосив на тому, що застосування БПЛА може свідчити про те, що у ЗС РФ закінчуються запаси ракет. Тому дрони не заощаджують, на відміну від ракет. Петро підкреслив, що у Росії немає таких виробничих потужностей, які б дозволяли робити ракети великими партіями, щоб військові мали змогу запускати по 20-30 шт. на добу щодня. За його словами, російський ВПК може випускати по 40 ракет на місяць. Виробництво сповільнили санкції, через які росіянам тепер складніше отримувати доступ до електроніки подвійного чи військового призначення.

Фокус повідомляв нещодавно про те, чому дрони російського виробництва дедалі рідше можна побачити в небі над Україною.